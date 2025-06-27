Фронт. Головне: росіяни оточують Костянтинівку і підходять до Куп’янська — новини цього тижня

Червень був важким для наших захисників, адже на фронті відбувалися виснажливі та навіть історичні події. Цей тиждень був дуже насиченим, і ми розповімо про все найважливіше, що відбулося.

Ми продовжуємо цикл публікацій Фронт. Головне і публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 23-27 червня 2025.

Найгарячіші ділянки

Сумська область

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони зупинили просування росіян у Сумській області.

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення — стабілізована.

За його словами російський літній наступ почав “захлинатися”. На деяких ділянках фронту ЗСУ залучають тактику активної оборони та звільняють території на прикордонні.

Харківська область

Кореспондентка Вікна-Новини Марія Малєвська повідомила, що ситуація на Куп’янському напрямку продовжує погіршуватися. Близько 1 км лишається росіянам до північної околиці Куп’янська.

Окупанти мають успіхи на правому березі річки Оскіл. Тактика малих штурмових груп росіян застосовується на всіх напрямках фронту. Так ворог виснажує наших оборонців, близько 70% російських штурмовиків гине.

Донеччина

Начальник відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ Олександр Невідомий розповів Вадиму Карп’яку про ситуацію на Покровському напрямку. Бійцям дуже важко, але вони контролюють свої зони відповідальності.

Ворог час від часу намагається знайти слабкі місця в обороні, щоб просунутися в бік адміністративного кордону Донецької області. Проте всі такі спроби зупиняються, ще не набравши обертів.

Також захисник розповів про збільшення кількості російських дронів на оптоволокні, ударів артилерії. ЗСУ оперативно реагують на зміни та адаптують логістику до нових умов.

Олена Фроляк розповіла в ефірі Фактів ICTV про запеклі бої на Покровському напрямку, зокрема у Новосергіївці та Шевченко. Росіяни вже окупували Андріївку та Костянтинопіль, це підтвердило угруповання військ Хортиця.

Найближчим часом ворог намагатиметься захопити Костянтинівку, до якої активно просувається. До міста ворог наближається з трьох боків. У самому місті ситуація близька до гуманітарної катастрофи. У половині Костянтинівки немає світла, вода є не всюди, у місті заборонили перевезення.

Тактика ворога та особливі події

На цьому тижні російські окупанти просунулися: біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки, Шевченка, Радьківки, Греківки, Неліпівки, Романівки, Новоторецького, у Голубівці та Леонідівці, біля Олексіївки, Дніпроенергії, у Кам’янському, біля Бурлацького та Вільного Поля.

Також з початку тижня ворог окупував за даними DeepState такі селища: Новомихайлівка, Андріївка, Костянтинопіль.

За інформацією аналітиків, росіяни неодноразово брали під контроль Андріївку та Костянтинопіль. Ці два населених пункти були під постійною увагою ворога. Тривалий час вони були у сірій зоні.

Доволі довго бійці Сил Оборони намагалися утримати західну частину села. Але постійний тиск ворога і переважаюча кількість піхоти далася взнаки.

Крім усього, у DeepState звернули увагу на те, що військові не звітували “нагору” про реальний стан справ у Костянтинополі.

Останнім часом на багатьох ділянках, особливо в зоні ТГр Вугледар, у звичку входить тримати одну-дві позиції з людьми в населеному пункті і подавати цей населений пункт як “утримуваний”, навіть якщо позиції перебувають в оточенні ворога.

Також аналітики повідомили, що у зоні відповідальності ТГр Вугледар починає сипатися оборона. Росіяни мають помітні успіхи у просуванні.

Удари по об’єктах на території Росії

У ніч на 23 червня Сили оборони вразили російську нафтобазу Комбінат Атлас у Ростовській області. Цей комбінат забезпечував російські війська паливно-мастильними матеріалами на тимчасово окупованих територіях.

Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.

У ніч на 27 червня українські Сили спеціальних операцій, Служба безпеки України та інші підрозділи Сил оборони України здійснили успішну спільну операцію по аеродрому “Маріновка”, розташованому в Волгоградській області Росії.

У межах кампанії зі зниження авіаційної потужності ворога та недопущення бомбових ударів по території України, було уражено щонайменше чотири літаки Су-34 — основні бойові машини тактичної авіації РФ, які активно використовуються для атак на українські міста та військові позиції.

Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті

Раніше ми розповідали про балістичну атаку на Самар сьогодні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!