Знищено чотири літаки Су-34: ЗСУ прицільно вдарили по аеродрому в Росії

Ще мінус декілька російських літаків, які могли б скидати бомби на українські міста вночі. Завдяки точному удару по аеродрому Маріновка ворожа авіація зазнала чергових втрат — і це означає менше бомб і більше шансів на спокійне небо для українців.

Удар по авіабазі в РФ: що відомо

У ніч на 27 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ та СБУ у координації з іншими підрозділами Сил оборони України завдали удару по військовому аеродрому Маріновка у Волгоградській області Росії, повідомили у Генштабі.

За попередніми даними, знищено щонайменше чотири російські літаки Су-34, а також уражено технічно-експлуатаційну зону аеродрому, де проводився ремонт і обслуговування бойових літаків.

Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів, — зазначають в СБУ.

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По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.

Су-34 — це основні винищувачі-бомбардувальники повітряно-космічних сил РФ, які широко використовуються для атак по українських містах та позиціях. Зокрема, для скидання керованих авіабомб із модулями планерування та корекції.

Ціллю операції стало зниження здатності ворога завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України.

Раніше ми розповідали про ще одну успішну операцію СБУ, під час якої українські дрони вилітали з фур і знищили авіацію РФ

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