Для тебе Війна в Україні

Знищено чотири літаки Су-34: ЗСУ прицільно вдарили по аеродрому в Росії

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 27 Червня 2025, 20:17
Знищено чотири літаки Су-34: ЗСУ прицільно вдарили по аеродрому в Росії

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь