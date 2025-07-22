Трамп виводить США з ЮНЕСКО: у чому причина

Сполучені Штати знову залишають ЮНЕСКО. Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно оголосила про вихід з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, назвавши причинами антиізраїльську упередженість, просування розкольницьких соціальних ідей та надмірний вплив Китаю.

Рішенню передував 90-денний аудит, який виявив низку проблем, що, на думку Білого дому, є несумісними з американськими цінностями та інтересами.

Про це пише The New York Post.

Вихід США з ЮНЕСКО: що відомо

В офіційній заяві Білого дому йдеться про те, що організація стала майданчиком для просування прогресивних, розкольницьких культурних та соціальних ідей.

Зокрема, американську сторону обурили такі ініціативи, як інструментарій боротьби з расизмом (2023) та звіт про гендерну рівність у відеоіграх в рамках програми Трансформація чоловічої ментальності (2024).

Проте ключовим фактором, що прискорив вихід США з ЮНЕСКО, стала її позиція щодо Ізраїлю.

Вашингтон звинувачує організацію у використанні своїх повноважень для просування антиєврейських заходів. Останньою краплею стало визнання єврейських святих місць палестинською всесвітньою спадщиною, що в Білому домі розцінили як пряму атаку на історичну та культурну приналежність Ізраїлю.

Спадщина ЮНЕСКО в США під питанням

Рішення Вашингтона неминуче порушує питання про майбутнє об’єктів, що охороняються організацією. Хоча об’єкти ЮНЕСКО в США (серед яких Гранд-Каньйон та Статуя Свободи) формально не втратять свого статусу, їх адміністрування та міжнародна співпраця тепер ускладнені.

Занепокоєння в США викликає і зростаючий вплив Китаю, який є другим за величиною донором ЮНЕСКО.

— Китай використовує свій вплив на ЮНЕСКО для просування глобальних стандартів, які відповідають інтересам Пекіна, — заявив представник адміністрації.

Це створює побоювання, що список ЮНЕСКО в США та загалом спадщина ЮНЕСКО можуть стати інструментами геополітичного тиску.

То чи є США частиною ЮНЕСКО зараз

Відповідь на питання, чи є США частиною ЮНЕСКО, знову стає однозначно негативною.

Це вже другий подібний демарш за останні роки, що свідчить про глибоку кризу у відносинах між США та глобальними інституціями.

Наслідки цього кроку, ймовірно, будуть довгостроковими, вплинувши як на фінансування організації, так і на баланс сил усередині неї, де роль Китаю тепер може стати ще вагомішою.

Що таке ЮНЕСКО

ЮНЕСКО — це Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Заснована у 1945 році, її головна місія — сприяння миру та безпеці через розширення міжнародної співпраці у сферах своєї компетенції.

Організація працює над покращенням якості освіти, підтримує наукові проєкти, сприяє свободі слова, а також захищає культурне розмаїття. Найбільш відомою діяльністю ЮНЕСКО є ведення Списку всесвітньої спадщини, до якого включені видатні культурні та природні пам’ятки з усього світу.

Нещодавно українське кобзарство потрапило до Реєстру нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Читай, чому це важливо.

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