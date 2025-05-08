Это стратегия геноцида! Европарламент принял резолюцию о похищенных Россией детях

8 мая 2025 года Европарламент принял резолюцию о возвращении депортированных или принудительно перемещенных в Россию украинских детей. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Что предполагает документ и будет ли он иметь реальную пользу в вопросе — делимся в материале.

Резолюция о возвращении депортированных детей из России

Документ поддержали пять ведущих политических групп в Европейском парламенте. В пресс-службе ЕП добавили, что резолюцию одобрили 516 депутатов всего. Трое из них голосовали против и еще 34 воздержались.

Депутаты Европарламента решительно осуждают “геноцидную стратегию”, которую осуществляет Россия при поддержке Беларуси, направленную на стирание украинской идентичности.

В документе содержатся семь основных тезисов и требований к России. В их числе осуждение насильственных действий России и соучастия Беларуси в похищении и депортации украинских детей.

Кроме того, перечислены такие преступления в отношении детей:

убийства;

принудительное перемещение и депортация;

незаконные усыновления;

сексуальное насилие;

принудительная русификация и милитаризация.

Страны ЕС призвали к привлечению всех виновных и причастных к ответственности. А также к усилению или введению санкций в отношении причастных конкретных лиц и учреждений.

Резолюция требует немедленного прекращения преступлений в отношении украинских детей россиянами, а также раскрытия информации обо всех депортированных детях. Депортированным детям должны быть обеспечены и исполнены безопасные условия возвращения.

Европарламент призвал предоставить международным организациям доступ ко всем украинским детям, вывезенным в Россию. В частности, это Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и ЮНИСЕФ.

В резолюции не упустили и насильственную натурализацию — принудительное навязывание российского гражданства украинским детям. Российские государственные программы по усыновлению определили как инструменты принудительной ассимиляции.

Европейский парламент потребовал усилить сотрудничество ЕС и Украины с международными организациями для скорейшего документирования и возвращения всех пропавших без вести и депортированных детей домой.

Европейский парламент призывает мировое сообщество усилить координацию, в частности через Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

Также в резолюции говорится, что ЕС должен продолжать поддержку организаций и инициатив, занимающихся документированием информации о депортированных детях.

Таким образом, в Европарламенте дали понять, что без возвращения украинских детей домой не может быть никаких мирных соглашений.

Напомним, по данным портала Дети войны пропавшими без вести считаются 2238 детей, депортированными или принудительно перемещенными — 19546 детей, пострадавшими от сексуального насилия — 19. Точное количество трудно определить из-за оккупации.

Раньше мы рассказывали, сколько украинских детей находятся в руках россиян.

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