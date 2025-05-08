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Это стратегия геноцида! Европарламент принял резолюцию о похищенных Россией детях

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 мая 2025, 17:45
Резолюция о возвращении депортированных детей
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