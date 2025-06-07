Возвращение похищенных детей: какие страны помогают Украине и почему это так сложно

Украина активно работает над возвращением украинских детей, похищенных Россией или вывезенных на временно оккупированные территории.

Ключевую роль в этом процессе играют страны-медиаторы, которые выступают посредниками и имеют налаженные каналы коммуникации с российской стороной.

Об этом сообщила советница главы Офиса президента Андрея Ермака Дария Заривная для Рубрики.

Страны-медиаторы и их роль

На данный момент в число стран-медиаторов входят:

Катар

Ватикан

Южно-Африканская Республика (ЮАР)

По словам Дарии Заривной, каждая страна использует свой уникальный подход и привлекает соответствующих специалистов, поскольку процесс возвращения детей не является унифицированным.

ЮАР, в частности, присоединилась к этой группе после масштабной информационной кампании, проведённой командой Bring Kids Back UA.

Важно, что об этом объявили во время конференции в Монреале, посвящённой гуманитарному измерению войны, в рамках реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Инициатива Bring Kids Back UA постоянно работает над расширением круга стран-медиаторов, ведь не каждое государство, которое выражает желание помочь, имеет для этого реальные инструменты или достаточный потенциал.

Я считаю, что если страны, которые действительно имеют рычаги влияния, будут использовать их для возвращения украинских детей — это очень правильно, — подчеркивает Дария Заривная.

Инициатива Bring Kids Back UA: объединение усилий

Инициатива Bring Kids Back UA была создана в 2023 году по поручению президента Украины Владимира Зеленского в ответ на массовые похищения украинских детей Россией.

Её главная цель — вернуть каждого ребенка домой, создать устойчивый механизм возвращения, а также обеспечить дальнейшую реинтеграцию и реабилитацию детей.

В начале существовала проблема разрозненности усилий государственных структур в вопросе вывезенных детей.

Каждая имела своё видение и направление работы.

Поэтому возникла насущная потребность в координации: чётко определить задачи, сроки, ответственных лиц и сформировать единый фронт коммуникации и действий.

Таким образом, было решено, что инициатива должна объединять представителей государства, гражданского общества и международных партнёров.

Благодаря своей открытости и гибкости Bring Kids Back UA стремительно развивается, привлекая всё больше участников.

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Сложность возвращения: оборванные связи и тысячи неизвестных судеб

Возвращать детей, похищенных оккупантами, чрезвычайно трудно, и каждый случай уникален.

Россия прилагает все усилия, чтобы оборвать любые связи детей с Украиной. По данным Conflict Observatory, как минимум 19,5 тысяч украинских детей были депортированы в РФ, однако реальная цифра может быть значительно выше.

Россия меняет их имена, даты рождения, места жительства — все связи с Украиной обрываются. Мы не знаем, сколько ещё детей ждут возвращения, — отмечает Дария Заривна.

В качестве примера советница приводит историю Ильи Матвиенко из Мариуполя, о которой писало издание The Washington Post.

Его мать погибла во время обстрела, а самого Илью вывезли в оккупированный Донецк, где его пытались “русифицировать”.

Вернуть его удалось лишь благодаря тому, что бабушка узнала внука в российском пропагандистском видео и совершила опасное путешествие через четыре границы.

Сегодня Илья живёт в Ужгороде, ходит в школу, но до сих пор боится оставаться один.

Он рассказывает свою историю миру, выступая в парламентах и на международных форумах, чтобы напомнить: это не единичный случай, а системная политика похищения и русификации украинских детей.

Украина продолжает борьбу за каждого ребёнка, инициатива Bring Kids Back UA работает. Каждая история возвращения — это результат невероятных усилий, но ещё тысячи детей ждут своего возвращения.

Похищение украинских детей: международный контекст

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия постоянно депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий на свою территорию.

Институт изучения войны считает, что Беларусь постоянно вовлечена в российскую кампанию по депортации украинских детей.

В подтверждение этому сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения до октября 2023 года из Украины на территорию Беларуси вывезли как минимум 2442 ребёнка.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию о возвращении украинских детей из России — это важный шаг на пути защиты прав детей и восстановления семей.

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