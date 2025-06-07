Возвращение похищенных детей: какие страны помогают Украине и почему это так сложно

Фото Getty Images Украина активно работает над возвращением украинских детей, похищенных Россией или вывезенных на временно оккупированные территории. Ключевую роль в этом процессе играют страны-медиаторы, которые выступают посредниками и имеют налаженные каналы коммуникации с российской стороной. Об этом сообщила советница главы Офиса президента Андрея Ермака Дария Заривная для Рубрики.Страны-медиаторы и их роль На данный момент в число стран-медиаторов входят: Катар Ватикан Южно-Африканская Республика (ЮАР) По словам Дарии Заривной, каждая страна использует свой уникальный подход и привлекает соответствующих специалистов, поскольку процесс возвращения детей не является унифицированным. ЮАР, в частности, присоединилась к этой группе после масштабной информационной кампании, проведённой командой Bring Kids Back UA. Важно, что об этом объявили во время конференции в Монреале, посвящённой гуманитарному измерению войны, в рамках реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского. Инициатива Bring Kids Back UA постоянно работает над расширением круга стран-медиаторов, ведь не каждое государство, которое выражает желание помочь, имеет для этого реальные инструменты или достаточный потенциал. Я считаю, что если страны, которые действительно имеют рычаги влияния, будут использовать их для возвращения украинских детей — это очень правильно, — подчеркивает Дария Заривная. Фото: Getty Images Инициатива Bring Kids Back UA: объединение усилий Инициатива Bring Kids Back UA была создана в 2023 году по поручению президента Украины Владимира Зеленского в ответ на массовые похищения украинских детей Россией. Её главная цель — вернуть каждого ребенка домой, создать устойчивый механизм возвращения, а также обеспечить дальнейшую реинтеграцию и реабилитацию детей. В начале существовала проблема разрозненности усилий государственных структур в вопросе вывезенных детей. Каждая имела своё видение и направление работы. Поэтому возникла насущная потребность в координации: чётко определить задачи, сроки, ответственных лиц и сформировать единый фронт коммуникации и действий. Таким образом, было решено, что инициатива должна объединять представителей государства, гражданского общества и международных партнёров. Благодаря своей открытости и гибкости Bring Kids Back UA стремительно развивается, привлекая всё больше участников. Фото: Getty Images Читать по теме Мама и так сама все тянет… Что переживают дети-беженцы и как им помочь Рассказываем об особенностях психики детей-беженцев и как им помочь. Сложность возвращения: оборванные связи и тысячи неизвестных судеб Возвращать детей, похищенных оккупантами, чрезвычайно трудно, и каждый случай уникален. Россия прилагает все усилия, чтобы оборвать любые связи детей с Украиной. По данным Conflict Observatory, как минимум 19,5 тысяч украинских детей были депортированы в РФ, однако реальная цифра может быть значительно выше. Россия меняет их имена, даты рождения, места жительства — все связи с Украиной обрываются. Мы не знаем, сколько ещё детей ждут возвращения, — отмечает Дария Заривна. В качестве примера советница приводит историю Ильи Матвиенко из Мариуполя, о которой писало издание The Washington Post. Его мать погибла во время обстрела, а самого Илью вывезли в оккупированный Донецк, где его пытались “русифицировать”. Вернуть его удалось лишь благодаря тому, что бабушка узнала внука в российском пропагандистском видео и совершила опасное путешествие через четыре границы. Сегодня Илья живёт в Ужгороде, ходит в школу, но до сих пор боится оставаться один. Он рассказывает свою историю миру, выступая в парламентах и на международных форумах, чтобы напомнить: это не единичный случай, а системная политика похищения и русификации украинских детей. Украина продолжает борьбу за каждого ребёнка, инициатива Bring Kids Back UA работает. Каждая история возвращения — это результат невероятных усилий, но ещё тысячи детей ждут своего возвращения. Фото: Getty Images Похищение украинских детей: международный контекст С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия постоянно депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий на свою территорию. Институт изучения войны считает, что Беларусь постоянно вовлечена в российскую кампанию по депортации украинских детей. В подтверждение этому сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения до октября 2023 года из Украины на территорию Беларуси вывезли как минимум 2442 ребёнка. Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию о возвращении украинских детей из России — это важный шаг на пути защиты прав детей и восстановления семей. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Депортация, дети, Оккупированные территории Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter