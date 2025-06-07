Для тебя Война в Украине

Возвращение похищенных детей: какие страны помогают Украине и почему это так сложно

Мария Дзюба, редактор сайта 07 июня 2025, 15:00
Возвращение похищенных детей: какие страны помогают Украине и почему это так сложно
Фото Getty Images

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