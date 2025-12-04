РФ депортирует украинских детей в КНДР: их держат в военных лагерях

Россия депортировала некоторых украинских детей с оккупированных территорий в Северную Корею, где их разместили в военных лагерях для милитаризации и русификации. Об этом заявила эксперт регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США — детали страшных действий РФ читай в материале.

Депортация детей в КНДР: что известно

По ее данным, задокументировано 165 таких военных лагерей, действующих на оккупированных украинских территориях, в России, Белоруссии и КНДР.

Рашевская привела примеры: 12-летнего мальчика Михаила из оккупированной Донетчины и 16-летнюю девочку Лизу из оккупированного Симферополя, которых отправили в лагерь в Северной Корее, в 9 тысячах километров от дома.

В этих лагерях детей учат бороться с японскими милитаристами и знакомят с корейскими ветеранами, атаковавшими американский корабль Pueblo в 1968 году, убив и ранив девять американских военных.

По состоянию на октябрь 2025 года Украина подтвердила незаконную депортацию более 19 тысяч детей — для их возвращения работает международная коалиция из 41 страны и Совет Европы.

Такие действия являются частью системной политики России по ассимиляции украинских детей, что нарушает международное право и требует усиления глобальных усилий по их защите и возвращению.

Фото: скриншот по слушаниям в Сенате США.

