Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины успешно провели масштабную кибероперацию, получив доступ к серверам так называемого правительства Крыма.

Эта операция позволила получить важные доказательства принудительного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

На серверах, находившихся под контролем оккупационных властей, хранилась документация, детализирующая преступные действия России в отношении украинских детей.

В частности, разведчики получили доступ к тысячам списков вывезенных детей, их характеристик, а также информации о тех, кто остался без опеки.

Особо ценными являются незаконные решения о назначении новых опекунов из числа граждан РФ для украинских детей сирот.

Кроме того, ГУР имеет доступ к адресам новых мест жительства и расселения похищенных украинских детей на территории России.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что вся полученная информация уже передана в правоохранительные органы Украины.

Украинская разведка получила списки похищенных Россией детей / 4 Фотографии

Эти данные будут тщательно проанализированы и приобщены к материалам уголовных производств, расследуемых в связи с преступлениями России против украинских детей.

По словам Юсова, эта информация является ключевой для установления местонахождения и возвращения похищенных детей в Украину.

Она также поможет привлечь к ответственности всех причастных к этим преступлениям, являющимся грубым нарушением международного права.

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