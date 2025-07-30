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Украинская разведка получила списки похищенных Россией детей

Мария Дзюба, редактор сайта 30 июля 2025, 22:00
Украинская разведка получила списки похищенных Россией детей
Фото Getty Images

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