Фото Getty Images Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины успешно провели масштабную кибероперацию, получив доступ к серверам так называемого правительства Крыма. Эта операция позволила получить важные доказательства принудительного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На серверах, находившихся под контролем оккупационных властей, хранилась документация, детализирующая преступные действия России в отношении украинских детей.В частности, разведчики получили доступ к тысячам списков вывезенных детей, их характеристик, а также информации о тех, кто остался без опеки. Читать по теме Мама умерла в объятиях… Дети из Мариуполя о выживании в аду блокады Кира и Илья потеряли родителей во время боевых действий, а затем их вырвали из рук оккупантов. Как сложилась жизнь детей из Мариуполя? Особо ценными являются незаконные решения о назначении новых опекунов из числа граждан РФ для украинских детей сирот. Кроме того, ГУР имеет доступ к адресам новых мест жительства и расселения похищенных украинских детей на территории России. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что вся полученная информация уже передана в правоохранительные органы Украины. Украинская разведка получила списки похищенных Россией детей / 4 Фотографии Эти данные будут тщательно проанализированы и приобщены к материалам уголовных производств, расследуемых в связи с преступлениями России против украинских детей. По словам Юсова, эта информация является ключевой для установления местонахождения и возвращения похищенных детей в Украину. Она также поможет привлечь к ответственности всех причастных к этим преступлениям, являющимся грубым нарушением международного права. Раньше мы рассказывали тебе, какие сценарии Россия применяет для депортации украинских детей и куда именно их вывозят. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Депортация, дети, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter