Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України успішно провели масштабну кібероперацію, отримавши доступ до серверів так званого уряду Криму.

Ця операція дозволила здобути важливі докази примусового переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

На серверах, що перебували під контролем окупаційної влади, зберігалася документація, яка деталізує злочинні дії Росії щодо українських дітей.

Зокрема, розвідники отримали доступ до тисяч списків вивезених дітей, їхніх характеристик, а також інформації про тих, хто залишився без опіки.

Особливо цінними є незаконні рішення про призначення нових опікунів з-поміж громадян РФ для українських дітей-сиріт.

Крім того, ГУР має доступ до адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей на території Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що вся здобута інформація вже передана до правоохоронних органів України.

Українська розвідка отримала списки викрадених Росією дітей / 4 Фотографії

Ці дані будуть ретельно проаналізовані та долучені до матеріалів кримінальних проваджень, що розслідуються у зв’язку зі злочинами Росії проти українських дітей.

За словами Юсова, ця інформація є ключовою для встановлення місце перебування та повернення викрадених дітей до України.

Вона також допоможе притягнути до відповідальності всіх причетних до цих злочинів, які є грубим порушенням міжнародного права.

Раніше ми розповідали тобі, які сценарії Росія застосовує для депортації українських дітей і куди саме їх вивозять.