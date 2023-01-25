Самостоятельно погасил на себе пламя: история об артиллеристе, который чудом спасся под Соледаром

На войне военным приходится выбираться из разных ситуаций. Абсолютное большинство из них угрожают жизни. Но невероятным навыком стало умение быстро реагировать и думать, что делать в той или иной ситуации.

Суспільне пообщалось с артиллеристом, получившим ранение под Соледаром. Он загорелся вместе с пушкой от попадания двух вражеских дронов, но смог выжить. Историю Александра рассказываем и мы.

— Экипаж успел эвакуироваться. Я, когда пришел в себя, увидел, что все вокруг горит, вывалился из люка, сам себя затушил и метров 300–350 отошел к ребятам. Они уже по рации вызывали врача. Он приехал, вколол обезболивающее, и я поехал на эвакуацию, — рассказал командир пушки артиллерийской бригады Александр.

Сейчас также смотрят

В настоящее время Александр реабилитируется в больнице Днепра. У него ожоги рук, ног и головы, но сам говорит: хорошо, что хоть выжил.

Знания на войне

До 24 февраля мужчина был учителем физики. Александр говорит, что эти знания помогают ему и здесь, на фронте, потому что стал командиром пушки, а тут без быстрых математических вычислений никак. Вместе с собратьями Александр принимал участие в боях в районе Лисичанска, Северодонецка и поселка Горное.

А еще отмечает, что они всегда пытались помогать пехотинцам, потому что на них держится вся линия обороны.

В Соледаре, например, россияне каждый день пытаются штурмовать нашу линию обороны. Если пехота просит помочь, артиллеристы стреляют. Правда, из-за таких активных боев артиллерия уже начала выходить из строя.

Россияне бьют по украинским пушкам из своих дронов. Так было и в тот раз, когда он чудом выжил.

— Они увидели, что их беспилотники не пробивают броню Краба, и начали двойками работать: один идет между шасси и башней, а второй — в боевую кладку, и система пожаротушения просто не справляется.

В тот раз, когда меня ранило, я увидел, что они нас “ведут”, но скорость не позволяет пушке убежать.

Мы заехали в овраг, я сказал экипажу эвакуироваться, мы с механиком-водителем еще немного отвели пушку дальше и тогда уже эвакуировались, — говорит военный.

И добавляет, что если бы он не потерял сознание от контузии, то мог бы и вовсе невредимым выбраться из опасности. После этого случая собратья прозвали артиллериста крестным.

Александру повезло, потому что знал несколько элементарных правил по тактической помощи. А вот чтобы и ты был(-а) готов(-а) ко всему, советуем тебе прочитать о бесплатном курсе по тактической медицине от СБУ.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!