То, что спасет жизнь не только тебе: бесплатный курс по тактической медицине от СБУ

К сожалению, во время боевых действий и вражеских обстрелов невозможно избежать ранений и смертей как военных, так и гражданских. Поэтому главная задача — сохранить максимум украинских жизней.
В этом помогут знания по оказанию первой помощи в реалиях боевых действий и экстремальных условий. Изучить основы тактической медицины можно совершенно бесплатно благодаря обучающему курсу, который разработали в СБУ.
Там подготовили серию видеолекций по тактической медицине для тех, кто еще не прошел необходимые курсы или не имеет медицинского образования.
Там подготовили серию видеолекций по тактической медицине для тех, кто еще не прошел необходимые курсы или не имеет медицинского образования.
Служба настоятельно рекомендует найти возможность и время и ознакомиться с видео. Это ведь может сохранить жизнь тебе и близким людям, если срочно понадобится помощь, а спасательные службы быстро добраться не смогут.
В общей сложности на курсе предусмотрено семь видеолекций, где специалисты будут рассказывать, как спасти свою и чужую жизнь. В СБУ уже раскрыли темы для каждой лекции:
Лекции будут выходить на притяжении следующей недели на официальных страницах СБУ в социальных сетях.
Поэтому выбирай удобную платформу, переходи по ссылке и следи за обновлениями, чтобы не пропустить самый важный курс в своей жизни.
А как боевые медики используют свои знания и спасают бойцов на фронте, ты можешь прочесть в истории Друида, не потерявшего ни одного раненого.
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