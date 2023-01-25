То, что спасет жизнь не только тебе: бесплатный курс по тактической медицине от СБУ

К сожалению, во время боевых действий и вражеских обстрелов невозможно избежать ранений и смертей как военных, так и гражданских. Поэтому главная задача — сохранить максимум украинских жизней.

В этом помогут знания по оказанию первой помощи в реалиях боевых действий и экстремальных условий. Изучить основы тактической медицины можно совершенно бесплатно благодаря обучающему курсу, который разработали в СБУ.

Там подготовили серию видеолекций по тактической медицине для тех, кто еще не прошел необходимые курсы или не имеет медицинского образования.

Служба настоятельно рекомендует найти возможность и время и ознакомиться с видео. Это ведь может сохранить жизнь тебе и близким людям, если срочно понадобится помощь, а спасательные службы быстро добраться не смогут.

Сейчас также смотрят

В общей сложности на курсе предусмотрено семь видеолекций, где специалисты будут рассказывать, как спасти свою и чужую жизнь. В СБУ уже раскрыли темы для каждой лекции:

Лекция 1: Помощь раненому под огнем противника

Лекция 2: Помощь раненому в тактических условиях и осмотр аптечки

Лекция 3. Алгоритм MARCH: М — Массивное кровотечение

Лекция 4. Алгоритм MARCH: A — Проходимость дыхательных путей

Лекция 5. Алгоритм MARCH: R — Дыхание

Лекция 6. Алгоритм MARCH: C — Кровообращение

Лекция 7. Алгоритм MARCH: H — Травма головы, гипотермия и подготовка к эвакуации

Лекции будут выходить на притяжении следующей недели на официальных страницах СБУ в социальных сетях.

Поэтому выбирай удобную платформу, переходи по ссылке и следи за обновлениями, чтобы не пропустить самый важный курс в своей жизни.

А как боевые медики используют свои знания и спасают бойцов на фронте, ты можешь прочесть в истории Друида, не потерявшего ни одного раненого.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.