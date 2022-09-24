Хочешь — кричи на меня, но не молчи! История боевого медика Друида, не потерявшего ни одного раненого

Можно ли спасти себя, пытаясь сохранить жизнь кому-то другому? Даже если есть отметка, что ты боевой медик, для врага это ничего не значит — ты превращаешься в мишень.

Стоит только взглянуть на автомобили боевых медиков, прошитые насквозь пулями и осколками снарядов. Морпех Евгений с позывным Друид лишь иронически говорит, что медики у российских оккупантов идут в одну цену со снайперами.

Сам мужчина это понял сразу, как только попал на фронт. Однако до 24 февраля Евгений работал пожарным спасателем и о службе в армии даже не думал особо. После начала полномасштабной войны решение к нему пришло моментально, и он без колебаний отправился в военкомат.

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Был уверен, что его опыт спасать людей и тушить пожары обязательно понадобится в самых горячих точках фронта. Но сначала 24-летнему молодому человеку пришлось пройти службу в ремонтной роте, где тоже понадобились его навыки, однако не по основной работе, а по хобби.

Только отремонтировав бесчисленное количество автомобилей и военной техники, словно стоявшей на конвейере днем ​​и ночью и исцелявшейся в руках будущего медика, Евгений услышал о наборе в новообразованный батальон морской пехоты.

Попробовал свои силы — и все на удивление вышло. А после нескольких занятий по тактической медицине навыки молодого человека заметили и опытные инструкторы, которые предложили Евгению начать свой путь на войне в качестве боевого медика.

Так он и стал Друидом, который должен был исцелять живые организмы, а не кучу металла. Теперь он работает на точке эвакуации, куда привозят раненых и погибших героев.

Работы хватает разной. Когда относительно спокойно, то работает с ранеными и проверяет, правильно ли была оказана первая помощь. Иногда может доставить раненых в больницу сам. Иногда приходится сопровождать и тяжелораненых.

У меня есть навыки и знаю, как правильно взять раненого, как его перевернуть и забинтовать, обезболить или сделать другие необходимые манипуляции. Иногда приходится работать с переломами и складывать конечности чуть ли не заново.

Иногда приходится через секунду проходить переквалификацию и становиться психологом. Особенно это необходимо, когда у кого-то сильная контузия и он не понимает, что вообще происходит.

Братик, ты говори! Не закрывай глаза! Расскажи, кто ты и как попал сюда? Ну хочешь ори на меня, посылай куда только знаешь, но не молчи!

Нельзя уже подсчитать, сколько раз Евгений повторял эти слова разным бойцам. За день через его руки проходит от десяти до 15 раненых.

Особенно тяжело находить в себе силы, чтобы дальше говорить и выполнять свою работу, когда на кушетке лежит твой друг.

Морально тяжело. Особенно, когда приходится оказывать помощь тем, кого хорошо знаешь, близким друзьям — это страшно и словами не описать.

Однако Друид говорит, что пытается найти в себе переключатель, что дает возможность в нужный момент отключить чувства и включить логику, которая больше помогает спасти жизнь. И это работает безотказно, поскольку Евгений еще не потерял ни одного раненого на пути в больницу. Еще больше он надеется, что так будет и дальше.

А после войны, перенеся всю тяжесть испытаний, как настоящий древний друид, он сможет поселиться где-нибудь в тихом месте, наслаждаться природой и воспитывать собственных детей.

Дала начало военной карьере морская пехота и Виталию, который больше всего стремился защищать свою страну и собственную семью. Читай историю многодетного отца, защищающего Украину ради будущих поколений.

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