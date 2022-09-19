Младший сын стал лучом надежды: история многодетного отца, защищающего Украину ради будущих поколений

Его младший сын родился в сверхсложный период для нашей страны. Маленькому Леониду сейчас всего полгода. Он самый младший в большой семье Виталия.

Мужчине всего 42 года, но у него уже четверо детей и двое внуков. Его старшая дочь Яна появилась на свет, когда ему было всего 18 лет. Тогда Виталий и почувствовал, что теперь несет большую ответственность за то, что происходит не только в его семье, но и во всей стране.

Не успел родиться третий ребенок в семье, дочь Анна, как в жизнь целой нации пришли глобальные перемены. Поэтому мужчина присоединился к участникам Революции достоинства, чтобы свергнуть коррупционную власть и избавиться от кремлевских приспешников.

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Как только российские оккупанты ступили на землю украинского Крыма, а позже начали боевые действия на Востоке Украины, Виталий не долго думал, чтобы встать на защиту родной страны.

Он всегда считал, что оберегать свою семью — это обязанность каждого мужчины. Таким было и его воспитание, когда он рос в своей многодетной семье на Западе Украины.

Так он и сам воспитывал своих детей, поэтому, когда старшему сыну Александру исполнилось 18 лет, он тоже присоединился к отцу на службе. И хотя мужчина гордится своим сыном, но не перестает беспокоиться о парне. Постоянно в мыслях возникают вопросы, как его сын и где он находится.

Сам Виталий начал свой военный путь в подразделении морской пехоты в Николаеве. Поскольку у мужчины не было никакого опыта, ему сначала пришлось пройти обучение во Львове и овладеть специальностью минометчика.

Позже он смог полностью испытать свои силы, находясь на позициях на Мариупольском направлении с 2016 по 2019 годы. Успел принять участие в боях вблизи населенных пунктов Водяное, Широкиное, Талаковка, Лебединское.

Однако больше Виталию понадобились навыки, которые он получил на строительстве, когда мужчине пришлось попрощаться с профессией парикмахера и отправиться на заработки в Киев.

Теперь эти умения понадобились и на передовой, когда приходилось строить новые блиндажи, ставшие настоящими произведениями бытового искусства. Каждый раз благодаря Виталию жилье защитников становилось более комфортным и похожим на обычный дом.

Но самый большой уют и заряд энергии мужчине приносит его семья. Сейчас, даже находясь в водовороте боевых действий за нашу независимость, он чувствует, как близкие поддерживают его. Особенно мотивирует младший сын Леонид, который стал лучом надежды в темные времена.

Отыскать надежду — одна из важнейших вещей на войне, особенно когда находишься в плену. Читай историю украинского офицера Лирика, служившего в морской пехоте и пережившего российский плен.

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