История украинского офицера Лирика: пройти путь от Британской академии до российского плена и выжить

Создавая симфонии боевых действий, оставил в память оккупантам их последнее дыхание под звуки украинской артиллерии. Такими были долгие месяцы обороны Мариуполя в памяти 23-летнего офицера с позывным Лирик.

Когда-то в детстве он засыпал под строевые песни. Рассказывает, что было слышно, как военнослужащие поют. Отец всегда брал его на работу, а мать мечтала, чтобы ее сын не пошел по пути династии военных.

Видимо, как-то с детства присутствовала романтика военной службы.

Однако героические истории о прадеде-летчике, который руководил истребителем во времена Второй мировой войны, и романтические рассказы о встрече дедушки и бабушки на службе внесли свои коррективы в сердце будущего офицера.

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Хотя позывной Лирик и не происходит от большой любви к литературе, создавать что-то новое и работать с текстами военный любил с детства. Вспоминает, как мама хотела, чтобы он лучше связал свою жизнь с журналистикой или филологией. Сам тоже долго склонялся к этой идее.

Однако старшие классы совпали с событиями Майдана, аннексией Крыма и началом боевых действий на Востоке. Особенно запомнились Кириллу рассказы дяди о том, как он выводил людей из Дебальцево.

Это на мне довольно большой след оставило.

Тогда в 2016 году при поступлении во Львовскую академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного и подумать нельзя было, что через шесть лет начнется полномасштабная война. Казалось, что даже до окончания учебы боевые действия должны закончиться.

Думаю, всем тогда казалось, что к 2020 году уж точно что-нибудь решится. А сейчас уже полномасштабная война. Я не ожидал, что так будет.

Не рассчитывал Лирик и выжить, попав в российский плен. Военный делится, что ему всегда казалось, что его биография никогда не даст оттуда выйти живым.

Особенно после учебы в Британской академии, куда попал по рекомендации преподавателей и благодаря добросовестному труду. Говорит, что там совсем другое обучение и, несмотря на то, что Великобритания давно не вела боевых действий с регулярными войсками, тренирует она своих солдат очень тщательно.

Все подгоняется под возможные боевые задачи.

Пробежки с вещевым мешком весом 15 кг? Обязательно! А если добавить эвакуацию пострадавших с 70-килограммовым манекеном? Идеально! Возможно ли сделать это на полосе препятствий, полной грязи и воды? Давайте все сразу!

Неудивительно, что британские военные настолько ценятся по всему миру. Кроме того, как вспоминает украинский офицер, бывали и полевые выходы, где нужно было находиться 24/7.

Все было очень строго. Ночевали студенты в лесу, а в три ночи к ним точно не на чашечку кофе могли прийти вражеские ДРГ.

Смешно, что они всегда были в форме синий пиксель, даже не такой, как у ВМС, а как у Беркута. И тоже у них были автоматы Калашникова. Не знаю, откуда они их брали.

Тогда у каждого появлялась своя задача, которая помогала остановить наступление и прорыв противника.

А вот особый курс о поведении в плену оказался не столь содержательным, как для человека, что впоследствии попадет в подобную ситуацию. Британские инструкторы акцентировали, что нужно знать Женевскую конвенцию, международное гуманитарное право и не рассказывать ничего, кроме имени и должности.

В российском плену скорее сработало знание психологии поведения человека и умение анализировать ситуацию. И только потом там можно попробовать даже поднять себе настроение хорошей шуткой.

Не до смеха было только с конца февраля до середины апреля. Военным, которые приехали на ротацию 6 февраля в Павлополь, пришлось остаться позже держать оборону Мариуполя, что стал символом несокрушимости украинского народа и его воинов.

Наиболее обидным воспоминанием того периода до сих пор остается наблюдение. Особенно за тем, как спокойно и перевальцем двигаются неторопливые российские захватчики в сторону города.

Однако когда оккупанты начинали давить огнем уже в самом Мариуполе, то получали ответные незабываемые симфонии авторства Лирика. Сам военный вспоминает, что это совершенно противоречило тому, чему его учили в академии.

Его преподаватели всегда уверяли: если не видишь противника, значит, не стреляешь. И все же всегда можно было вычислить, где находятся огневые позиции оккупантов, чтобы устроить для них концерт по классическому бою.

В такие моменты офицер собирал всех подчиненных у стола, где находилась карта местности, и раздавал задание, как композитор эпохи барокко. Но вместо струнных вступали гранатометы, а за ними следовали и другие участники оркестра. Дальше — только команда начинать.

Потом только слушаешь эту симфонию. Я думаю, оккупанты ее запомнили надолго.

Но боевой комплект заканчивался, соответственно, 12 апреля Лирик получил приказ выходить из окружения. Несмотря на это, у молодого офицера уже были свои планы. Среди знакомых военных оставалось немало людей на Азовстали, поэтому при первой возможности сразу списался с ними и договорился присоединиться.

Из-за риска слива информации противнику доступ к интернету заблокировали. Это оставило парня без последнего нужного пазла, чтобы попасть на завод — маршрута.

Мне тогда сказали, что пароль не дадут и что Азов оттуда тоже будет выходить прорывом.

Поэтому оставался один выход — слушаться и выполнять приказ. Собрал подчиненных и предупредил об опасности.

Тех, кто отважился выходить из Мариуполя, разбил на группы. Сам был с тремя людьми. На следующий день, 13 апреля, четыре товарища не бродили по страницам произведения Ремарка, а шли по украинским полям.

Когда что-то начало летать, мы залегли в посадке. В нескольких метрах от нас прошла группа пехоты. Затем в метрах 50-70 работал вражеский миномет. Было слышно даже, как командир отдает приказы.

Через несколько дней, когда удалось пересечь водохранилище, по группе открыли огонь кадровые военные РФ. Это было понятно даже по их амуниции. Лирик вспоминает, что они были обвешаны оружием, гарнитурами и прочими приборами.

В ходе ближнего боя двое парней погибли сразу. Офицер получил ранение в спину под бронежилетом, когда менял позицию. Вторая пуля оставила след на судьбе военного, ранив лицо.

Когда группа противника окружила ребят, то предупредила — одно движение в сторону автомата, и он получит пулю в голову. Военный просил помочь его собрату, на что получил ответ: “Вот ты и помогай”.

Другой парень, который еще оставался в живых, начал сильно хрипеть. Лирик до сих пор не может понять, какое именно ранение тот получил. Вероятно, в легкие.

Только удалось дотянуться до парня и перевернуть его, чтобы оказать помощь, как, проверив пульс и дыхание, он понял, что собрат погиб.

Говорят, что можно быстро оказать медицинскую помощь. Но когда по тебе стреляют…

После этого Лирика, как единственного, кому удалось выжить, забрали в плен. Свои вещи ему пришлось уничтожить еще до этого. Особенно жалко разве что магнит с изображением ночного Мариуполя.

Сначала оккупанты проверили карманы, осмотрели ранения и отвезли в Мангуш. Там в больнице зашили лицо, ввели кровоостанавливающее и отправили в Донецк, сидеть в камере.

К утру, когда приехали врачи, половина спины стала синей, это был пневмоторакс — легкое сильно сжалось, поскольку пуля его пробила. Она прошла полукругом, заодно сломав еще и ребро. Позже бойцу поставили дренаж.

Месяц я пробыл в другой больнице с другими ребятами, которые были в плену. Потом некоторых перевели в Еленовку, а нас, тех, кто был тяжелее, отправили в больницу-полупансионат.

Ребятам из Азовстали, которых Лирик встретил уже в плену, не спешили помогать. Делали только перевязки, а лечение не стояло в приоритете.

Был парень, у которого было четыре контузии за день. У него барабанные перепонки вообще порвались. Только на одном ухе было 30% слуха.

Первый месяц в плену именно благодаря военным из Азовстали держался и моральный дух офицера. Когда видел, как даже в российских пропагандистских новостях говорят, что они несокрушимы, это придавало веры и сил на собственную борьбу.

Даже когда военные выходили из завода, несмотря на все попытки снять их с худшего ракурса, измученных и избитых жизнью, воины улыбались.

Это столь великая сила духа — выдержать все это, выйти перед врагом и просто улыбаться.

Вспоминал слова Дениса Прокопенко, который всегда повторял, что война — это искусство, и как его подчиненные азовцы всегда воплощали их в жизнь.

Однажды, уничтожив одну из превосходивших в количестве групп противника, встретили выстрелами вторую, которая шла спокойно, махала руками и кричала: “Привет, союзники”.

Для улыбки находились моменты даже в общении с захватчиками. Немного понаблюдав за их поведением, удалось определить, как их перехитрить. К примеру, если удавалось показать слабину и некую испуганность, то потом оккупанты верили в каждое слово.

Такую тактику Лирик выработал для себя сам. Впоследствии научился даже шутить. На вопрос об оружии НАТО говорил названия наиболее мощного и предупреждал, что оно их точно найдет.

На допросы о том, что делал на заводе, говорил просто — сидел там и охранял от мародеров.

Говорю: нас учили завод охранять, как воду сортировать, как песок пересыпать.

Иногда такие шутки проходили без особых реакций, а иногда приезжали дяди, рассказывающие, что так делать не надо. Однако самым сложным было даже не ранение или постоянное давление, а невозможность сообщить родным о том, что живой.

И пока родителей мучила неизвестность, где находится их сын, сам военный не понимал, чего он ждет и окажется ли когда-нибудь на свободе.

Мы не знали, чего мы ждем. Ждем ли мы обмена или мы ждем расстрела.

Даже в день, когда его посадили в машину и везли в неизвестном направлении, военный старался не очень радоваться. Проще было себя убеждать в самом худшем и получить приятные новости.

Когда сел в нашу скорую, когда доехал до Запорожья, когда провел бессонную ночь — все равно не верил, что это наконец случилось. Таким был шок. Только когда увидел отца, вырвавшегося с поля боя на несколько часов, почувствовал, что наконец-то свободен.

Он приехал в форме с позиций с рюкзаком. Я к нему спускаюсь, а он расплакался.

Теперь в планах бойца не так уж много пунктов. Во-первых, победить, во-вторых, вылечиться, а в третьих, возможно, отправиться на машине куда-то на закат. Самое главное желание, которое идет вне всяких списков, — это возвращение украинских военных из плена.

И то, что мы можем делать, это постоянно напоминать, что они все еще в плену. Их нужно освободить, потому что там очень много крутых ребят, которых ждут семьи, родители.

Был в Мариуполе и видел ужасы неволи в российских руках украинский морпех, рассказавший в интервью, как удалось пережить выстрел из танка и плен.

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