Те, що врятує життя не тільки тобі: безкоштовний курс із тактичної медицини від СБУ

На жаль, під час бойових дій і ворожих обстрілів неможливо уникнути поранень та смертей як серед військових, так і серед цивільних. Тому головне завдання — зберегти якнайбільше українських життів.

У цьому допоможуть знання з надання першої допомоги у реаліях бойових дій та екстремальних умов. Вивчити основи тактичної медицини можна абсолютно безплатно завдяки навчальному курсу, який розробили в СБУ.

Там підготували серію відеолекцій з тактичної медицини для тих, хто ще не пройшов необхідні курси або не має медичної освіти.

Служба наполегливо радить знайти можливість і час та ознайомитися з відео. Адже це може зберегти життя тобі та близьким людям, якщо терміново знадобиться допомога, а рятувальні служби швидко дістатися не зможуть.

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Загалом на курсі передбачено сім відеолекцій, де спеціалісти розповідатимуть, як врятувати своє та чуже життя. В СБУ вже розкрили теми для кожної лекції:

Лекція 1: Допомога пораненому під вогнем противника

Лекція 2: Допомога пораненому в тактичних умовах та огляд аптечки

Лекція 3. Алгоритм MARCH: М — Масивна кровотеча

Лекція 4. Алгоритм MARCH: A — Прохідність дихальних шляхів

Лекція 5. Алгоритм MARCH: R — Дихання

Лекція 6. Алгоритм MARCH: C — Кровообіг

Лекція 7. Алгоритм MARCH: H — Травма голови, гіпотермія та підготовка до евакуації

Лекції виходитимуть протягом наступного тижня на офіційних сторінках СБУ в соціальних мережах.

Тому обирай зручну платформу, переходь за посиланням та слідкуй за оновленнями, щоб не пропустити чи не найважливіший курс у своєму житті.

А як бойові медики використовують свої знання і рятують бійців на фронті, ти можеш прочитати в історії Друїда, який не втратив жодного пораненого.

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