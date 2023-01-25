Твоя безпека

Те, що врятує життя не тільки тобі: безкоштовний курс із тактичної медицини від СБУ

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Січня 2023, 08:00
курс з тактичної медицини
Фото: Pexels

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