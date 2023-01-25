Те, що врятує життя не тільки тобі: безкоштовний курс із тактичної медицини від СБУ

На жаль, під час бойових дій і ворожих обстрілів неможливо уникнути поранень та смертей як серед військових, так і серед цивільних. Тому головне завдання — зберегти якнайбільше українських життів.
У цьому допоможуть знання з надання першої допомоги у реаліях бойових дій та екстремальних умов. Вивчити основи тактичної медицини можна абсолютно безплатно завдяки навчальному курсу, який розробили в СБУ.
Там підготували серію відеолекцій з тактичної медицини для тих, хто ще не пройшов необхідні курси або не має медичної освіти.
Там підготували серію відеолекцій з тактичної медицини для тих, хто ще не пройшов необхідні курси або не має медичної освіти.
Служба наполегливо радить знайти можливість і час та ознайомитися з відео. Адже це може зберегти життя тобі та близьким людям, якщо терміново знадобиться допомога, а рятувальні служби швидко дістатися не зможуть.
Загалом на курсі передбачено сім відеолекцій, де спеціалісти розповідатимуть, як врятувати своє та чуже життя. В СБУ вже розкрили теми для кожної лекції:
Лекції виходитимуть протягом наступного тижня на офіційних сторінках СБУ в соціальних мережах.
Тому обирай зручну платформу, переходь за посиланням та слідкуй за оновленнями, щоб не пропустити чи не найважливіший курс у своєму житті.
А як бойові медики використовують свої знання і рятують бійців на фронті, ти можеш прочитати в історії Друїда, який не втратив жодного пораненого.
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