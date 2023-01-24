Рассказы

Ни смелости, ни гонора! Пехотинец рассказал о классификации российских наемников и как они воюют

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 января 2023, 23:00
Ни смелости, ни гонора! Пехотинец рассказал о классификации российских наемников и как они воюют

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