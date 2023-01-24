Ни смелости, ни гонора! Пехотинец рассказал о классификации российских наемников и как они воюют

Украинские военные на передовой имеют дело с разными категориями российских военных. Среди них есть наемники ПВК Вагнера, которые Россия использует как пушечное мясо.

Пехотинец с позывным Золотой одной из механизированных бригад ВСУ, воюющих на Бахмутском направлении, рассказал для АрмияInform о том, как воюют наемники ПВК Вагнер, которых завербовали из тюрьмы.

Из-за специфики своей работы подразделение военного знает много моментов из внутренней жизни оккупантов. Они не только уничтожают врага, но и берут россиян в плен для обменного фонда. В последнее время в их руки попадает все больше наемников ПВК Вагнера из тюрьмы.

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По словам Золотого, такие наемники никакие в борьбе. У них нет ни смелости, ни гонора. А в плену сразу начинают рассказывать всю информацию, которую знают о войске оккупанта.

— К примеру, взяли одного представителя РФ — вагнеровца. Отбывал наказание в тюрьме на Урале. Там его и завербовали. Мы передали его компетентным органам. На что-то и сгодится, — комментирует пехотинец.

Он рассказывает, что все чаще сталкиваются с новомобилизованными и вагнеровцами. Россияне используют их в качестве расходного материала, командование их даже не считает.

К примеру, украинские пехотинцы отбивают очередную штурмовую волну оккупантов. А ночью в радиоперехвате слышат, как российский командир говорит другому: “Давай “пополняшку”.

Это значит, что нужна новая партия наемников из тюрьмы, которых без амуниции бросают в бой.

Классификация наемников из тюрьмы

Золотой рассказывает, что оккупанты начали использовать тактику малых штурмовых групп. Снаряжают по минимуму: автомат, несколько магазинов и гранат. Старшему дают дешевый смартфон, в котором на Google-карте отмечена точка, куда они должны выйти и закрепиться. И всё, они должны выполнять приказ.

Такая штурмовая группа в большинстве случаев может полностью лечь под нашими пулеметами, — отмечает военный.

Он рассказывает, что наемники ПВК Вагнера из тюрьмы имеют несколько категорий.

Новоприбывшие — их используют как пушечное мясо.

Категория К — если наемник переживает первое сражение, получает статус “бойца-ветерана” и определенные преференции (получение и ношение бронезащиты).

Категория Н — если выжил и удачно выполнил несколько миссий, становится кем-то вроде младшего командного состава. Не идет в убийственные атаки, а гонит других.

— Имел неприятность видеть, как одна из таких групп пыталась в лоб зайти на наши позиции. Одного из вражеских бойцов очередь из крупнокалиберного пулемета перерезала пополам. Тот, кто шел сзади… Просто перепрыгнул изорванное тело и пошел дальше, — рассказывает Золотой.

Оккупанты употребляют наркотические стимуляторы перед боем

Такое поведение наемников из тюрьмы может свидетельствовать о том, что они принимают наркотические смеси. Они называют их “апельсинка” — часто это смесь трамадола и димедрола. Даже в радиоэфирах они могут приглашать друг друга принять эти препараты. Наемники принимают эти вещества перед сражением, чтобы не было так страшно.

Но, по словам военного, это им больше вредит, чем помогает. Наемник под действием наркотических веществ — отличная мишень.

Украинские пехотинцы говорят, что Бахмут обязательно устоит. Враг сильный и коварный, однако мы воюем за свою землю, так что победа за нами!

Украинские военные намного мудрее оккупантов. Ранее мы рассказывали историю сапера о том, как восемь наших бойцов обманули батальона россиян.

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