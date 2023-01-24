Ні сміливості, ні гонору! Піхотинець розповів про класифікацію російських найманців та як вони воюють

Українські військові на передовій мають справу з різними категоріями російських військових. Серед них є найманці ПВК Вагнера, яких Росія використовує як гарматне м’ясо.

Піхотинець на псевдо Золотий однієї з механізованих бригад ЗСУ, які воюють на Бахмутському напрямку, розповів для АрміяInform про те, як воюють найманці ПВК Вагнер, яких завербували з в’язниці.

Через специфіку своєї роботи підрозділ військового знає багато моментів з внутрішнього життя окупантів. Вони не тільки знищують ворога, а й беруть росіян у полон для обмінного фонду. Останнім часом до їхніх рук потрапляє дедалі більше найманців ПВК Вагнера з в’язниці.

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За словами Золотого, такі найманці ніякі у боротьбі. У них немає ні сміливості, ні гонору. А в полоні відразу починають розповідати всю інформацію, яку знають про військо окупанта.

— До прикладу, взяли одного представника РФ — вагнерівця. Відбував покарання у в’язниці на Уралі. Там його і завербували. Ми передали його компетентним органам. На щось та й згодиться, — коментує піхотинець.

Він розповідає, що дедалі частіше мають справу з новомобілізованими та вагнерівцями. Росіяни використовують їх як розхідний матеріал, командування їх навіть не рахує.

Наприклад, українські піхотинці відбивають чергову штурмову хвилю окупантів. А вночі у радіоперехопленні чують, як російський командир каже іншому: “Давай “поповняшку”.

Це означає, що потрібна нова партія найманців з в’язниці, яких без амуніції кидають в бій.

Класифікація найманців з в’язниці

Золотий розповідає, що окупанти почали використовувати тактику малих штурмових груп. Споряджають по мінімуму: автомат, кілька магазинів і гранат. Старшому дають дешевий смартфон, в якому на Google-мапі позначена точка, куди вони мають вийти й закріпитися. І все, вони мають виконувати наказ.

Така штурмова група здебільшого може повністю лягти під нашими кулеметами, — наголошує військовий.

Він розповідає, що найманці ПВК Вагнера з в’язниці мають кілька категорій.

Новоприбулі — їх використовують як гарматне м’ясо.

Категорія К — якщо найманець переживає перший бій, отримує статус “бійця-ветерана” та певні преференції (отримання і носіння бронезахисту).

Категорія Н — якщо вижив і вдало виконав кілька місій, стає кимось на зразок молодшого командного складу. Не йде в убивчі атаки, а жене інших.

— Мав неприємність бачити, як одна з таких груп намагалася в лоба зайти на наші позиції. Одного з ворожих бійців черга з великокаліберного кулемета перерізала навпіл. Той, який ішов позаду… Просто перестрибнув пошматоване тіло і пішов далі, — розповідає Золотий.

Окупанти вживають наркотичні стимулятори перед боєм

Така поведінка найманців з в’язниці може свідчити про те, що вони приймають наркотичні суміші. Вони називають їх “апельсинка” — часто це суміш трамадолу та димедролу. Навіть у радіоефірах вони можуть запрошувати один одного прийняти ці препарати. Вони приймають ці речовини перед боєм, щоб не було так страшно.

Але, за словами військового, це їм більше шкодить, ніж допомагає. Найманець під дією наркотичних речовин — чудова мішень.

Українські піхотинці кажуть, що Бахмут обов’язково вистоїть. Ворог сильний і підступний, проте ми воюємо за свою землю, тож перемога за нами!

Українські військові набагато мудріші за окупантів. Раніше ми розповідали історію сапера про те, як вісім наших бійців надурили батальйон росіян.

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