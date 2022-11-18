Розповіді

Я пишаюся, що є частинкою великої української нації: історія сержанта Дениса про втечу окупантів з Київщини

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 19:30
Історія сержанта Дениса
Фото: Армія.Inform

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