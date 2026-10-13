Як позбутися бліх у будинку та квартирі: чим обробити оселю

Трапляється, що ти переїздиш до нової квартири чи будинку й на тебе чекає неприємний сюрприз — блохи в оселі. Вони можуть з’явитися навіть без тварин — побутові блохи. А можуть, звісно, перескочити від домашніх улюбленців. Ми розповімо, як можна вивести бліх у будинку.

Як позбутися блог у будинку та звідки вони зʼявляються

Насамперед блохи можуть бути у наших домашніх улюбленців, тож треба обробити тварин: скупати та вивести шкідників. Але часом цього замало.

Блохи можуть проживати в одязі людей, у покритті підлоги, меблях, килимах, паркеті, м’яких іграшках. Вони здатні перебігати з квартири у квартиру.

Як позбутися бліх у приватному будинку: способи

Зараз є велике розмаїття хімічних засобів для боротьби зі шкідниками. Але не завжди є змога знайти потрібний або чекати, поки отрута вивітриться з будинку. Тож ми розповімо про народні методи боротьби з побутовими блохами.

Ефірні олії

Вивести бліх можна за допомогою ефірної олії, яка продається в будь-якій аптеці. Паразитів відлякує різкий запах евкаліпту, м’яти, гвоздики. Тож варто обробити поверхні ефірною олією: і запах приємний, і шкідники зникнуть.

Часник

Часник є чи не в кожному будинку. Не впевнені, чи варто вірити у міфи про вампірів, але інших кровопивць (бліх) він відлякає. Але знадобиться ще один інгредієнт — пивні дріжджі.

Варто змішати подрібнений часник та дріжджі й обробити отриманою сумішшю підлогу. Через добу добре пропилососити помешкання. Час від часу можна залишати на поверхнях зубчики часнику.

Цитрусові

Блохи не люблять різких запахів, тож цитрусові теж стануть у пригоді під час боротьби зі шкідниками. Шкірку апельсина, лимона або мандарина слід розкласти в місця виявлення паразитів.

Сіль

З хлібом та сіллю зустрічають дорогих гостей, але також борються з ненависними блохами.

Сіль можна розсипати по підлозі та покриттях. Кристали солі потрапляють на панцир паразита та роз’їдають його, тоді блоха помирає. Після того як сіль пролежала у будинку близько доби, слід зробити ретельне вологе прибирання.

Також соляним розчином можна протерти поверхні, скупати свого домашнього улюбленця. Для цього 1 кг солі розчинити у відрі води. Помістити тварину по шию у відро та протримати близько трьох хвилин. Потім ретельно промити шерсть чистою водою.

Оцет

Треба зробити концентрований розчин оцту та обробити усі поверхні в будинку та підлогу, не забуваючи про плінтуси та щілини.

Прибирання

Не забувай підтримувати чистоту в домі. Проводь ретельне вологе прибирання, використовуй потужний пилосос для чищення килимів та пери одяг за високих температур. Адже без підтримки чистоти блохи можуть повернутися.

Саше

Можна купити ароматні суміші трав та розкласти по будинку в місцях імовірного скупчення бліх. Це допоможе у боротьбі з паразитами.

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