Як позбутися бліх у будинку та квартирі: чим обробити оселю

Трапляється, що ти переїздиш до нової квартири чи будинку й на тебе чекає неприємний сюрприз — блохи в оселі. Вони можуть з’явитися навіть без тварин — побутові блохи. А можуть, звісно, перескочити від домашніх улюбленців. Ми розповімо, як можна вивести бліх у будинку.
Як позбутися блог у будинку та звідки вони зʼявляються
Насамперед блохи можуть бути у наших домашніх улюбленців, тож треба обробити тварин: скупати та вивести шкідників. Але часом цього замало.
Блохи можуть проживати в одязі людей, у покритті підлоги, меблях, килимах, паркеті, м’яких іграшках. Вони здатні перебігати з квартири у квартиру.
Як позбутися бліх у приватному будинку: способи
Зараз є велике розмаїття хімічних засобів для боротьби зі шкідниками. Але не завжди є змога знайти потрібний або чекати, поки отрута вивітриться з будинку. Тож ми розповімо про народні методи боротьби з побутовими блохами.
- Ефірні олії
Вивести бліх можна за допомогою ефірної олії, яка продається в будь-якій аптеці. Паразитів відлякує різкий запах евкаліпту, м’яти, гвоздики. Тож варто обробити поверхні ефірною олією: і запах приємний, і шкідники зникнуть.
- Часник
Часник є чи не в кожному будинку. Не впевнені, чи варто вірити у міфи про вампірів, але інших кровопивць (бліх) він відлякає. Але знадобиться ще один інгредієнт — пивні дріжджі.
Варто змішати подрібнений часник та дріжджі й обробити отриманою сумішшю підлогу. Через добу добре пропилососити помешкання. Час від часу можна залишати на поверхнях зубчики часнику.
- Цитрусові
Блохи не люблять різких запахів, тож цитрусові теж стануть у пригоді під час боротьби зі шкідниками. Шкірку апельсина, лимона або мандарина слід розкласти в місця виявлення паразитів.
- Сіль
З хлібом та сіллю зустрічають дорогих гостей, але також борються з ненависними блохами.
Сіль можна розсипати по підлозі та покриттях. Кристали солі потрапляють на панцир паразита та роз’їдають його, тоді блоха помирає. Після того як сіль пролежала у будинку близько доби, слід зробити ретельне вологе прибирання.
Також соляним розчином можна протерти поверхні, скупати свого домашнього улюбленця. Для цього 1 кг солі розчинити у відрі води. Помістити тварину по шию у відро та протримати близько трьох хвилин. Потім ретельно промити шерсть чистою водою.
- Оцет
Треба зробити концентрований розчин оцту та обробити усі поверхні в будинку та підлогу, не забуваючи про плінтуси та щілини.
- Прибирання
Не забувай підтримувати чистоту в домі. Проводь ретельне вологе прибирання, використовуй потужний пилосос для чищення килимів та пери одяг за високих температур. Адже без підтримки чистоти блохи можуть повернутися.
- Саше
Можна купити ароматні суміші трав та розкласти по будинку в місцях імовірного скупчення бліх. Це допоможе у боротьбі з паразитами.
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