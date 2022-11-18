Я горжусь, что являюсь частью великой украинской нации: история сержанта Дениса о бегстве оккупантов из Киевской области

Семь утра. Тот же день — 24 февраля. Сержант подразделения Сил поддержки Денис уже находился в своей воинской части. Он пришел сразу после звонка командира.

Через пару часов он вместе с собратьями выехал в сторону Киева, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Над головой то и дело пролетали самолеты, а где-то рядом было слышно, как разрываются снаряды.

Вот уже вечер, а точка дислокации закрепилась в Броварах. Так еще не раз Денис менял свое местонахождение во время службы. В начале полномасштабной войны, конечно, все события и силы двух противоборствующих армий разворачивались вокруг Киева и области.

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Поэтому Денис также побывал на боевых выездах в Мощуне, Горенке, Ирпене, Буче, Гостомеле. Нужно было минировать поля, взрывать мосты и проводить инженерную разведку.

Мужчина особенно вспоминает бои в Мощуне. Было сложно, и все же оккупантов удалось отогнать. Когда враг занял оборону в лесу, Денис с собратьями совершили вылазку в серую зону, которую никто не контролировал.

Удалось заложить 900 кг взрывчатки под мост и устроить врагам сюрприз.

За свою смелость позже Денис также получил орден За мужество ІІІ степени и медаль За военную службу Украине.

Работать тогда пришлось под минометными и танковыми обстрелами. Однако это было уже не в первый раз. Шквальный огонь продолжался почти два с половиной месяца. Денис вспоминает, что однажды село, где он с собратьями находился, обстреливали одновременно 57 вражеских танков.

Но, несмотря ни на что, украинские военные выполняли свои задачи на отлично и не подпускали захватчиков ближе. И как бы там россияне ни пытались назвать свое отступление жестом доброй воли, Денис уверяет — россияне бежали.

Убегали, потому что им конкретно всыпали. Наши показали так называемой второй армии мира, что такое украинская ярость. Мы ее просто деклассифицировали, ткнули мордой в ее реальный, малопрофессиональный и позорный статус.

Однако после позорного бегства после себя враги оставили немало своих неприятных сюрпризов. Мины можно было найти буквально где угодно: в асфальте, между деревьями и даже под детскими игрушками.

Поэтому нужно было максимально быстро обезвредить все эти “подарки” до возвращения мирных жителей, чтобы сделать их жизнь немного безопаснее.

А те, кто встречал ВСУ на освобожденных территориях, пытались отдать всю свою любовь героям, завоевавшим их свободу. Денис говорит, что относились, как к родным детям, и все пытались чем-нибудь вкусненьким накормить. И как ими после этого не восхищаться и не вдохновляться?

Я горжусь, что являюсь частью великой украинской нации, которая сейчас борется за свою свободу в войне с извечным врагом — российским оккупантом.

Напоследок Денис добавляет, что мечтает, чтобы его ребенок видел только мирное небо. Так что сомнений в победе Украины у мужчины тоже не остается. Он уверен — мы обретем свою свободу, а россиянам останется только их ненависть к себе самим.

Харьковская терроборона одной из первых встретила оккупантов на подъезде к городу. И если бы не они — Харьков бы не устоял. Хотя именно над этими терробороновцами еще за несколько месяцев до начала войны российские пропагандисты смеялись на своих телеэкранах. Читай историю бойцов ТрО, которые отбили россиян от Харькова.

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