Ринок реагує миттєво: АЗС пояснили зв’язок між війною в Ірані та цінами на пальне

За останній тиждень українські водії зіткнулися з відчутним стрибком цін на пальне — у середньому літр подорожчав на 6 гривень.

Поки мережі АЗС апелюють до геополітичних криз та логістичних труднощів, уряд посилює контроль, щоб не допустити спекуляцій.

Офіційна відповідь мереж АЗС: чому в Україні різко зросли ціни на пальне

Представники провідних мереж, зокрема UPG та ОККО в коментарі hromadske пояснюють здорожчання насамперед подіями на Близькому Сході. Військова операція в Ірані фактично паралізувала рух танкерів через Ормузьку протоку — ключову артерію, якою експортують нафту Саудівська Аравія, Ірак та ОАЕ.

Оскільки Україна на 100% залежить від імпорту світлих нафтопродуктів, світові котирування миттєво змінюють вітчизняні цінники. Ринок реагує на новини про ризики постачання швидше, ніж нафта фізично доїжджає до кордону.

Окрім того, через постійні безпекові загрози та удари по нафтобазах, українські компанії не можуть створювати великі стратегічні запаси, як у ЄС, і змушені працювати “з коліс”, що робить ціну вкрай чутливою до щоденних змін.

Попри аргументи бізнесу, у владних кабінетах дивляться на цифри дещо інакше. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев зауважив, що зв’язок між війною в Ірані та нинішнім стрибком цін в Україні є обмеженим. Його логіка проста: пальне, яке сьогодні продають на АЗС, було законтрактоване та куплене за старими, нижчими цінами.

Ситуація зараз дуже динамічна. Ми, як і весь енергетичний ринок, уважно стежимо за розвитком подій на Близькому Сході.

— запевняють у мережі UPG, водночас наголошуючи, що навіть після підняття українське пальне залишається дешевшім, ніж у більшості країн Європи.

Уряд уже розробив план стабілізації. Ключовим інструментом стане державна компанія Укрнафта. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, компанія буде реалізовувати пальне з мінімальною націнкою.

Це має створити так званий орієнтир справедливої ціни, на який змушені будуть рівнятися приватні мережі, щоб не втратити клієнтів. Паралельно з цим:

АМКУ та Держпродспоживслужба отримали доручення посилити перевірки на предмет необґрунтованих націнок.

Уряд гарантує наявність ресурсу для Сил оборони, аграріїв та громадського транспорту.

Голова Нафтогазу Сергій Корецький підкреслив, що Україна має одну з найбільш розгалужених мереж імпорту, тому фізичного дефіциту пального не прогнозується.

Стабілізація ринку зараз прямо залежить від швидкості деескалації на Близькому Сході та жорсткості контролю з боку держави всередині країни.

