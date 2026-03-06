Для тебе Новини

Ринок реагує миттєво: АЗС пояснили зв’язок між війною в Ірані та цінами на пальне

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Березня 2026, 16:30 3 хв.
чому так сильно подорожчав бензин
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь