“Цінова змова” на заправках: Антимонопольний комітет розпочав перевірку мереж АЗС

Після різкого подорожчання пального на початку місяця Антимонопольний комітет України (АМКУ) офіційно розпочав заходи контролю на ринку світлих нафтопродуктів.

Головна мета розслідування — з’ясувати, чи є підняття цін на стелах АЗС результатом об’єктивних ринкових факторів, чи ми маємо справу з ознаками антиконкурентних узгоджених дій з боку операторів.

Антимонопольний комітет розпочав перевірку мереж АЗС через березневий стрибок цін

Вже 4 березня Комітет направив учасникам ринку офіційні вимоги про надання детальної інформації. АМКУ намагається встановити реальні причини зростання вартості бензину та дизельного пального, встановивши для мереж АЗС максимально стислі терміни для відповіді.

Після отримання даних аналітики Комітету проведуть оперативний аудит і у разі виявлення ознак цінової змови до порушників будуть застосовані відповідні заходи реагування.

Попри початок розслідування, в АМКУ зауважують, що ситуація в Україні не є ізольованою. Світовий ринок нафти протягом останніх днів продемонстрував стійке зростання котирувань, що автоматично впливає на внутрішні ціни.

Оскільки український ринок світлих нафтопродуктів наразі повністю залежить від зовнішніх поставок, будь-яке коливання на європейських хабах миттєво позначається на вартості пального для споживачів. Крім того, підвищення цін на пальне спостерігається по всій Європі. Це зумовлено як логістичними викликами, так і нестабільністю в основних нафтовидобувних регіонах світу.

Також варто зазначити, що ціни на нафтопродукти в Україні не підлягають прямому державному регулюванню, що дає бізнесу право оперативно змінювати прайси відповідно до ринкової кон’юнктури.

АМКУ намагається втримати мережі АЗС від необґрунтованого спекулятивного завищення маржі понад світові котирування. Якщо аналіз підтвердить, що оператори діяли синхронно без економічних на те підстав, ринок можуть чекати штрафні санкції.

Раніше ми писали про війну в Ірані 2026 — читай в матеріалі, чому Трамп напав на країну Близького Сходу та як ці бойові дії вплинуть на Україну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!