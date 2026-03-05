“Ценовый заговор” на заправках: Антимонопольный комитет приступил к проверке сетей АЗС

После резкого удорожания горючего в начале месяца Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) официально начал меры контроля на рынке светлых нефтепродуктов.

Главная цель расследования — выяснить, является ли повышение цен на стелах АЗС результатом объективных рыночных факторов или мы имеем дело с признаками антиконкурентных согласованных действий со стороны операторов.

Антимонопольный комитет начал проверку сетей АЗС из-за мартовского скачка цен

Уже 4 марта Комитет направил участникам рынка официальные требования о предоставлении подробной информации. АМКУ пытается установить реальные причины роста стоимости бензина и дизельного горючего, установив для сетей АЗС максимально сжатые сроки ответа.

После получения данных аналитики Комитета проведут оперативный аудит и в случае выявления признаков ценового сговора к нарушителям будут применены соответствующие меры реагирования.

Несмотря на начало расследования, в АМКУ отмечают, что ситуация в Украине не изолирована. Мировой рынок нефти в последние дни продемонстрировал устойчивый рост котировок, что автоматически влияет на внутренние цены.

Поскольку украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от внешних поставок, любое колебание на европейских хабах мгновенно сказывается на стоимости горючего для потребителей. Кроме того, повышение цен на горючее наблюдается по всей Европе. Это обусловлено как логистическими вызовами, так и нестабильностью в основных нефтедобывающих регионах мира.

Также следует отметить, что цены на нефтепродукты в Украине не подлежат прямому государственному регулированию, что дает бизнесу право оперативно менять прайсы в соответствии с рыночной конъюнктурой.

АМКУ пытается удержать сети АЗС от необоснованного спекулятивного завышения маржи сверх мировых котировок. Если анализ подтвердит, что операторы действовали синхронно без экономических оснований, рынок могут ожидать штрафные санкции.

