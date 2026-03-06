Для тебя Новости

Рынок реагирует мгновенно: АЗС объяснили связь между войной в Иране и ценами на горючее

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 06 марта 2026, 16:30 3 мин.
почему так сильно подорожал бензин
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь