Рынок реагирует мгновенно: АЗС объяснили связь между войной в Иране и ценами на горючее

За последнюю неделю украинские водители столкнулись с ощутимым скачком цен на топливо — в среднем литр подорожал на 6 гривен.

Пока сети АЗС апеллируют к геополитическим кризисам и логистическим трудностям, правительство усиливает контроль, чтобы не допустить спекуляций.

Официальный ответ сетей АЗС: почему в Украине резко выросли цены на топливо

Представители ведущих сетей, в частности UPG и ОККО, в коментарии hromdske объясняют удорожание прежде всего событиями на Ближнем Востоке. Военная операция в Иране фактически парализовала движение танкеров через Ормузский пролив — ключевую артерию, по которой экспортируют нефть Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ.

Поскольку Украина на 100% зависит от импорта светлых нефтепродуктов, мировые котировки мгновенно сменяют отечественные ценники. Рынок реагирует на новости о рисках поставок быстрее, чем нефть физически доезжает до границы.

Кроме того, из-за постоянных угроз безопасности и ударов по нефтебазам, украинские компании не могут создавать большие стратегические запасы, как в ЕС, и вынуждены работать “с колес”, что делает цену крайне чувствительной к ежедневным изменениям.

Несмотря на аргументы бизнеса, в кабинетах власти смотрят на цифры несколько иначе. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что связь между войной в Иране и нынешним скачком цен в Украине ограничена. Его логика проста: горючее, которое сегодня продают на АЗС, было законтрактовано и куплено по старым, более низким ценам.

Ситуация сейчас очень динамична. Мы, как и весь энергетический рынок, внимательно следим за развитием событий на Ближнем Востоке.

— уверяют в сети UPG, подчеркивая, что даже после поднятия украинское горючее остается дешевле, чем в большинстве стран Европы.

Правительство уже разработало план стабилизации. Ключевым инструментом станет государственная компания Укрнафта. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, компания будет реализовывать горючее с минимальной наценкой.

Это должно создать так называемый ориентир справедливой цены, на который вынуждены будут равняться частные сети, чтобы не потерять клиентов. Параллельно с этим:

АМКУ и Госпродслужба получили поручение усилить проверки на предмет необоснованных наценок.

Правительство гарантирует наличие ресурса для сил обороны, аграриев и общественного транспорта.

Председатель Нафтогаза Сергей Корецкий подчеркнул, что у Украины одна из самых разветвленных сетей импорта, поэтому физического дефицита горючего не прогнозируется.

Стабилизация рынка сейчас напрямую зависит от скорости деэскалации на Ближнем Востоке и жесткости контроля со стороны государства внутри страны.

