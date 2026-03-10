150 грн за літр? У Раді відреагували на прогнози з соцмереж щодо вартості пального

Інформаційний простір України сколихнули чутки про можливий стрибок цін на пальне до позначок 100 або навіть 150 гривень за літр. Попри напружену ситуацію на світових енергетичних ринках, у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг такі прогнози називають продуктом паніки, ніж реальним економічним розрахунком.

Голова комітету Андрій Герус в ефірі телемарафону підкреслив, що хоча прогнозувати вартість ресурсів під час масштабних глобальних конфліктів стає все важче, існують потужні механізми стримування, які не дозволять цінникам на АЗС досягти космічних висот.

У парламентському комітеті назвали малоймовірним сценарій бензину по 100-150 грн

Основним інструментом, здатним втихомирити ринок у критичні моменти, є державні стратегічні запаси нафти та нафтопродуктів. За словами Геруса, уряд має можливість випускати ці обсяги на ринок у разі виникнення дефіциту чи різкого цінового шоку.

Це дозволяє нівелювати тимчасові перебої в поставках та стабілізувати пропозицію, що є критично важливим для утримання інфляції в межах прогнозованих показників.

Окрему роль у формуванні світових цін відіграє позиція Білого дому. Оскільки у США наближаються проміжні вибори, адміністрація Дональда Трампа максимально зацікавлена у стримуванні цін на енергоносії.

Для американського виборця вартість галона бензину на заправці є прямим індикатором успішності економічної політики президента, тому Вашингтон використовуватиме всі доступні важелі впливу, щоб уникнути різкого подорожчання нафти. Це автоматично створює стелю для зростання цін і на українському ринку, який є невід’ємною частиною глобальної системи.

Представники профільного комітету зазначають, що ситуація залишається складною і може навіть ускладнюватися залежно від подій на Близькому Сході. Проте за поточних умов сценарій з бензином по 150 гривень малоймовірний.

Держава та міжнародні партнери мають достатньо ресурсів, щоб запобігти колапсу паливного ринку, а нинішні коливання вартості на АЗС є реакцією на волатильність нафтових котирувань, яка поступово вирівняється завдяки втручанню великих гравців.

