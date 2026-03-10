150 грн за литр? В Раде отреагировали на прогнозы из соцсетей относительно стоимости горючего

Информационное пространство Украины всколыхнули слухи о возможном скачке цен на топливо до отметок 100 или даже 150 гривен за литр. Несмотря на напряженную ситуацию на мировых энергетических рынках, в парламентском комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам такие прогнозы называют скорее продуктом паники, чем реальным экономическим расчетом.

Глава комитета Андрей Герус в эфире телемарафона подчеркнул, что хотя прогнозировать стоимость ресурсов во время масштабных глобальных конфликтов становится все труднее, существуют мощные сдерживающие механизмы, которые не позволят ценникам на АЗС достичь космических высот.

В парламентском комитете назвали маловероятным сценарий бензина по 100-150 грн

Основным инструментом, способным утихомирить рынок в критические моменты, являются государственные стратегические запасы нефти и нефтепродуктов. По словам Геруса, у правительства есть возможность выпускать эти объемы на рынок в случае возникновения дефицита или резкого ценового шока.

Это позволяет нивелировать временные перебои в поставках и стабилизировать предложение, что критически важно для удержания инфляции в пределах прогнозируемых показателей.

Отдельную роль в формировании мировых цен играет позиция Белого дома. Поскольку в США близятся промежуточные выборы, администрация Дональда Трампа максимально заинтересована в сдерживании цен на энергоносители.

Для американского избирателя стоимость галлона бензина на заправке является прямым индикатором успешности экономической политики президента, поэтому Вашингтон будет использовать все доступные рычаги влияния, чтобы избежать резкого удорожания нефти. Это автоматически создает потолок для роста цен и на украинском рынке, являющегося неотъемлемой частью глобальной системы.

Представители профильного комитета отмечают, что ситуация остается сложной и может даже осложняться в зависимости от событий на Ближнем Востоке. Однако в текущих условиях сценарий с бензином по 150 гривен выглядит маловероятным.

У государства и международных партнеров есть достаточно ресурсов, чтобы предотвратить коллапс топливного рынка, а нынешние колебания стоимости на АЗС являются реакцией на волатильность нефтяных котировок, которая постепенно выравнивается благодаря вмешательству крупных игроков.

Ранее мы писали, что АЗС объяснили связь между войной в Иране и ценами на горючее – читай в материале, почему рынок реагирует мгновенно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!