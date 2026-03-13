В Минфине США объяснили, почему Россия не получит сверхдоходов от разгрузки танкеров

Министр финансов США Скотт Бессент выступил с разъяснением по поводу решения о предоставлении месячного окна для операций с российской нефтью, заверив международное сообщество, что этот шаг не приведет к финансовому обогащению Кремля.

По его словам, временная лицензия является исключительно точечной и прагматичной мерой, направленной на расчистку логистических цепочек: разрешение касается только той нефти, которая в настоящее время буквально застряла в море на танкерах, загруженных до 12 марта 2026 года.

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Администрация США рассматривает это как необходимый инструмент для поддержания стабильности мировых энергетических рынков, особенно на фоне американо-израильской военной операции против иранского режима, создающей риски глобального дефицита и резкого скачка цен на топливо.

Бессент подчеркнул, что финансовый эффект для российского бюджета от реализации уже загруженных партий будет незначительным.

Его аргументация основывается на структуре доходов РФ: основную долю поступлений российская казна получает не от факта продажи сырья в портах назначения, а от налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемых непосредственно в местах добычи.

Поскольку нефть на танкерах уже извлечена, большая часть налоговой нагрузки с нее уже была уплачена или зафиксирована ранее. Таким образом, разрешение на разгрузку этих судов позволяет насытить рынок необходимыми объемами сырья, но не создает для режима Путина новых каналов сверхприбылей.

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Глава американского финансового ведомства также выразил убеждение, что любая текущая волатильность цен на энергоносители будет носить лишь краткосрочный характер. Бессент подчеркнул, что в долгосрочной перспективе такой маневр США принесет огромную пользу американской экономике и укрепит ее позиции на мировом рынке.

Гибкость в предоставлении временных разрешений позволяет Вашингтону сохранять стратегическое давление на энергетический сектор агрессора, минимизируя побочный ущерб для собственных потребителей и союзников.

Министр заверил, что этот шаг является частью более широкой стратегии энергетической безопасности, учитывающей актуальные геополитические вызовы на Ближнем Востоке и обеспечивающей экономическую стабильность США в будущем.

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