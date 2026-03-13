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В Минфине США объяснили, почему Россия не получит сверхдоходов от разгрузки танкеров

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 13 марта 2026, 10:00 2 мин.
повлияет ли снятие санкций с нефти РФ
Фото Getty Images

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