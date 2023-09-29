Подбор характеристик для безопасных поездок. На что обращать внимание при покупке зимней резины

В холодное время года всегда нужно менять резину на авто. Зимняя кардинально отличается, поэтому выбирать ее следует внимательно и придирчиво. В нашем материале ты узнаешь, как выбрать зимнюю резину и на что обращать внимание при покупке.
Использовать летнюю резину зимой нельзя — из-за ее состава и характеристик. Зимняя имеет другое сцепление и условия использования. Водители не во всех странах меняют резину, но в Украине погодные условия такие, что “переобувать” авто обязательно.
При выборе зимней резины обращать внимание нужно на ряд характеристик:
Важно читать и отзывы. На популярных и массовых производителей можно найти положительные или отрицательные отзывы. Помни, что “переобуваться” на зимнюю резину нужно тогда, когда температура воздуха в течение недели держится на отметке ниже +7°С.
Не менее важно правильно заменить и выровнять зимнюю резину. Часто после “переобувки” нужно несколько дней привыкать к резине. Поэтому управляй осторожно, без резких маневров.
Покупать зимнюю резину наиболее выгодно весной и летом, тогда она будет немного дешевле, ведь спроса на нее не будет. Иногда можно приобрести резину премиальных классов на распродаже по цене обычной.
Новичкам лучше отдавать предпочтение шипованной резине. С опытом вождения авто ты сможешь попробовать больше видов, определить, какой подходит тебе больше всего.
Если ты хочешь продлить срок эксплуатации новых шин, переустанавливай их на другие оси каждые 8 тыс. пробега. Стандартный срок службы зимних шин — 2-4 сезона.
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