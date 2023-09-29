Подбор характеристик для безопасных поездок. На что обращать внимание при покупке зимней резины

В холодное время года всегда нужно менять резину на авто. Зимняя кардинально отличается, поэтому выбирать ее следует внимательно и придирчиво. В нашем материале ты узнаешь, как выбрать зимнюю резину и на что обращать внимание при покупке.

Как выбрать зимнюю резину — советы новичкам

Использовать летнюю резину зимой нельзя — из-за ее состава и характеристик. Зимняя имеет другое сцепление и условия использования. Водители не во всех странах меняют резину, но в Украине погодные условия такие, что “переобувать” авто обязательно.

При выборе зимней резины обращать внимание нужно на ряд характеристик:

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Размер и тип шин . Эту информацию ты можешь найти в инструкции по эксплуатации авто или в интернете, если не помнишь или не знаешь.

. Эту информацию ты можешь найти в инструкции по эксплуатации авто или в интернете, если не помнишь или не знаешь. Шипованные или нешипованные шины . Для гололеда лучше предпочесть шипованные шины, но они быстро изнашиваются и создают больше шума. Нешипованные подойдут, если ты ездишь по расчищенным дорогам и умеешь управлять авто во время гололеда.

. Для гололеда лучше предпочесть шипованные шины, но они быстро изнашиваются и создают больше шума. Нешипованные подойдут, если ты ездишь по расчищенным дорогам и умеешь управлять авто во время гололеда. Протектор шин . Он может быть направленным, ненаправленным и асимметричным. Направленный — для сцепления со снегом и льдом, ненаправленный — для комфортной езды, но с меньшим сцеплением. Асимметричный — имеет эффективное сцепление на всех видах покрытия. Его минимальная глубина должна составлять 4 мм.

. Он может быть направленным, ненаправленным и асимметричным. Направленный для сцепления со снегом и льдом, ненаправленный для комфортной езды, но с меньшим сцеплением. Асимметричный имеет эффективное сцепление на всех видах покрытия. Его минимальная глубина должна составлять 4 мм. Маркировка . M+S — зимние условия, 3PMSF — соответствие стандартам экономической комиссии ЕС для зимней резины, 3PMSF и снежинка — соответствие стандартам ЕС в отношении шипованных шин.

. M+S зимние условия, 3PMSF соответствие стандартам экономической комиссии ЕС для зимней резины, 3PMSF и снежинка соответствие стандартам ЕС в отношении шипованных шин. Цена и изготовитель. Лучше отдавать предпочтение известным брендам, которые не будут рисковать своим именем. Возможно, их изделия будут более дорогими, но лучше приобрести безопасный, чем дешевый вариант.

Важно читать и отзывы. На популярных и массовых производителей можно найти положительные или отрицательные отзывы. Помни, что “переобуваться” на зимнюю резину нужно тогда, когда температура воздуха в течение недели держится на отметке ниже +7°С.

Не менее важно правильно заменить и выровнять зимнюю резину. Часто после “переобувки” нужно несколько дней привыкать к резине. Поэтому управляй осторожно, без резких маневров.

Покупать зимнюю резину наиболее выгодно весной и летом, тогда она будет немного дешевле, ведь спроса на нее не будет. Иногда можно приобрести резину премиальных классов на распродаже по цене обычной.

Новичкам лучше отдавать предпочтение шипованной резине. С опытом вождения авто ты сможешь попробовать больше видов, определить, какой подходит тебе больше всего.

Если ты хочешь продлить срок эксплуатации новых шин, переустанавливай их на другие оси каждые 8 тыс. пробега. Стандартный срок службы зимних шин — 2-4 сезона.

Раньше мы рассказывали, как безопасно ездить во время ливня.

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