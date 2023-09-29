Підбір характеристик для безпечних поїздок. На що звертати увагу під час купівлі зимової гуми

У холодну пору року завжди потрібно змінювати гуму на авто. Зимова кардинально відрізняється, а тому вибирати її слід уважно та прискіпливо. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як вибрати зимову гуму та на що звертати увагу під час купівлі.
Використовувати літню гуму взимку не можна — через її склад та характеристики. Зимова має інше зчеплення та умови використання. Водії не в усіх країнах змінюють гуму, але в Україні погодні умови такі, що “перевзувати” авто обов’язково.
Під час вибору зимової гуми потрібно звертати увагу на низку характеристик:
Важливо читати й відгуки. На популярних та масових виробників можна відшукати позитивні або негативні відгуки. Пам’ятай, що “перевзуватися” на зимову гуму потрібно тоді, коли температура повітря упродовж тижня тримається на позначці нижчу за +7°С.
Не менш важливо правильно замінити та вирівняти зимову гуму. Часто після “перевзування” потрібно кілька днів звикати до гуми. Тому керуй обережно, без різких маневрів.
Купувати зимову гуму найбільш вигідно навесні та влітку, тоді вона буде трохи дешевшою, адже попиту на неї не буде. Інколи можна придбати гуму преміальних класів на розпродажі за ціною звичайної.
Новачкам краще віддавати перевагу шипованій гумі. З досвідом керування авто ти зможеш спробувати більше видів, визначити, який підходить тобі найбільше.
Якщо ти хочеш продовжити термін експлуатації нових шин, перевстановлюй їх на інші осі кожні 8 тис. пробігу. Стандартний термін слугування зимових шин — 2-4 сезони.
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