Підбір характеристик для безпечних поїздок. На що звертати увагу під час купівлі зимової гуми

У холодну пору року завжди потрібно змінювати гуму на авто. Зимова кардинально відрізняється, а тому вибирати її слід уважно та прискіпливо. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як вибрати зимову гуму та на що звертати увагу під час купівлі.

Як вибрати зимову гуму — поради новачкам

Використовувати літню гуму взимку не можна — через її склад та характеристики. Зимова має інше зчеплення та умови використання. Водії не в усіх країнах змінюють гуму, але в Україні погодні умови такі, що “перевзувати” авто обов’язково.

Під час вибору зимової гуми потрібно звертати увагу на низку характеристик:

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Розмір і тип шин . Цю інформацію ти можеш знайти в інструкції з експлуатації авто або ж в інтернеті, якщо ти її не пам’ятаєш чи не знаєш.

. Цю інформацію ти можеш знайти в інструкції з експлуатації авто або ж в інтернеті, якщо ти її не пам’ятаєш чи не знаєш. Шиповані або нешиповані шини . Для ожеледиць краще віддати перевагу шипованим шинам, але вони швидко зношуються і створюють більше шуму. Нешиповані підійдуть, якщо ти їздиш розчищеними дорогами та вмієш керувати авто під час ожеледиці.

. Для ожеледиць краще віддати перевагу шипованим шинам, але вони швидко зношуються і створюють більше шуму. Нешиповані підійдуть, якщо ти їздиш розчищеними дорогами та вмієш керувати авто під час ожеледиці. Протектор шин . Він може бути направлений, ненаправлений та асиметричний. Направлений — для зчеплення зі снігом та льодом, ненаправлений — для комфортної їзди, але з меншим зчепленням. Асиметричний — має ефективне зчеплення на всіх видах покриття. Його мінімальна глибина має становити 4 мм.

. Він може бути направлений, ненаправлений та асиметричний. Направлений — для зчеплення зі снігом та льодом, ненаправлений — для комфортної їзди, але з меншим зчепленням. Асиметричний — має ефективне зчеплення на всіх видах покриття. Його мінімальна глибина має становити 4 мм. Маркування . M+S — зимові умови, 3PMSF — відповідність стандартам економічної комісії ЄС для зимової гуми, 3PMSF та сніжинка — відповідність стандартам ЄС щодо шипованих шин.

. M+S — зимові умови, 3PMSF — відповідність стандартам економічної комісії ЄС для зимової гуми, 3PMSF та сніжинка — відповідність стандартам ЄС щодо шипованих шин. Ціна та виробник. Найкраще віддавати перевагу відомим брендам, які не будуть ризикувати своїм ім’ям. Можливо, їхні вироби будуть дорожчими, але краще придбати безпечний, аніж дешевий варіант.

Важливо читати й відгуки. На популярних та масових виробників можна відшукати позитивні або негативні відгуки. Пам’ятай, що “перевзуватися” на зимову гуму потрібно тоді, коли температура повітря упродовж тижня тримається на позначці нижчу за +7°С.

Не менш важливо правильно замінити та вирівняти зимову гуму. Часто після “перевзування” потрібно кілька днів звикати до гуми. Тому керуй обережно, без різких маневрів.

Купувати зимову гуму найбільш вигідно навесні та влітку, тоді вона буде трохи дешевшою, адже попиту на неї не буде. Інколи можна придбати гуму преміальних класів на розпродажі за ціною звичайної.

Новачкам краще віддавати перевагу шипованій гумі. З досвідом керування авто ти зможеш спробувати більше видів, визначити, який підходить тобі найбільше.

Якщо ти хочеш продовжити термін експлуатації нових шин, перевстановлюй їх на інші осі кожні 8 тис. пробігу. Стандартний термін слугування зимових шин — 2-4 сезони.

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