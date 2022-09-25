Жодної щілини та протягу — як утеплити дерев’яні вікна на зиму

Зима обіцяє бути холодною, тому треба заздалегідь до неї готуватися. Ми вже відчуваємо осінні холоди й вкутуємося у безліч теплих речей. Так само треба подбати про свій будинок, щоб він зберігав тепло і не пропускав холод.

Ми розкажемо тобі, як утеплити дерев’яні вікна, адже вони пропускають багато холодного повітря.

Чим утеплити дерев’яні вікна

Попри велику популярність пластикових вікон, багато людей віддають перевагу дерев’яним. Це екологічно та інколи дуже вдало вписується в інтер’єр.

А інколи немає фінансової змоги замінити старі дерев’яні вікна на нові пластикові. Тоді їх треба утеплити, зробити це можна за допомогою:

паперу;

вати;

поролону;

гумових або полімерних ущільнювачів;

монтажної піни;

герметика акрилового/силіконового;

жорсткого чи м’якого утеплювача;

парафіну;

алебастру.

Перш ніж проводити процедуру з утеплювання вікон, їх необхідно ретельно помити й знежирити. Це допоможе краще їх утеплити, матеріали не будуть відставати.

Як утеплити дерев’яні вікна за допомогою паперу

Утеплення дерев’яних вікон за допомогою паперу є найпростішим та найдешевшим способом. Можливо, наші читачі з цим стикалися, коли в школі просили допомогти утеплити вікна.

Для цього способу треба скрученими смугами паперу заткнути всі щілини у віконних рамах. Потім поверх них наклеїти смужки паперу.

Але у цього методу є один великий недолік — демонтаж. Часто, коли доводиться відклеювати папір, смужки віддирають фарбу, й доводиться оновлювати колір віконної рами.

Термоплівка для вікон — “третє скло”

Треба не тільки заклеювати щілини, а й утеплювати саме скло. Для цього є спеціальна термоплівка.

Наклеїти її можна з допомогою напарника:

Вимити та знежирити всю конструкцію вікна, раму та скло також; Закрити щілини, які могли утворитися у затворах; По периметру всієї рами наклеїти скотч. Під нижній штапик треба покласти силікагель або будь-який інший наповнювач, який поглинає вологу. Це робиться для того, щоб не було конденсату. Термоплівку розкласти на столі. Якщо вона має кілька шарів, треба заздалегідь їх поділити. Відміряти необхідну ширину і довжину матеріалу, зробити запас 1,5-2 см. Прикласти плівку до верхньої частини рами й приклеїти на скотч. Зафіксувати нижню частину плівки.

Навесні плівку можна зняти або залишити, якщо у тебе є кондиціонер. Тоді вона зберігатиме холод у приміщенні.

Як утеплити дерев’яні вікна парафіном

Цей метод застосовують, якщо дерев’яні вікна продуваються вітром. Щілини у такому разі замазують парафіном для вікон. Його треба розтопити та нанести на віконні рами.

Метод дуже ефективний та добре зберігає тепло, проте він дуже трудомісткий.

Утеплення дерев’яних вікон за шведською технологією

Головним мінусом утеплення дерев’яних вікон є те, що їх не можна відкривати. Шведська технологія утеплення вікон дозволяє це робити.

Для цього способу знадобиться порожнистий трубчастий ущільнювач (утеплювач) і прозорий силіконовий герметик. Герметик використовують, щоб закласти щілини в області укосів або там, де скло примикає до рами.

Спершу треба перевірити справність всіх віконних механізмів (петлі, замки, шпінгалети) та відремонтувати їх. Далі робота виконується після підготовки паза під гумовий ущільнювач. Його потрібно робити по периметру стулки під кутом 45°. Важливо відразу видалити стружку і додатково зачистити.

Потім всередину кладемо ущільнювач. Поряд з монтажем силіконового матеріалу по периметру стулки наносять герметик на ділянки з’єднання дерева і скла.

Там, де встановлені петлі, ущільнювач не треба прокладати. Після укладання ущільнювача стулку повернути на місце.

На перший погляд, цей спосіб здається простим, проте краще звернутися до професіоналів, щоб нічого не пропустити й не зробити гірше.

Проте одним утепленням вікон не зігрітися взимку. Раніше ми розповідали, як вибрати обігрівач.

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