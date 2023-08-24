Для первых дней жизни. Что подарить на рождение ребенка — подборка полезных вариантов

Когда в семье появляется новая жизнь — хочется сделать все, чтобы она была счастливой и беззаботной. Если ты идешь поздравлять семью или друзей с рождением малыша, читай в нашем материале, что подарить на рождение ребенка. Мы подготовили подборку подарков на любой кошелек.

Что подарить на рождение ребенка: подборка идей

Подарок на рождение ребенка можно выбирать часами. Ведь для малышей и матери существует немало полезных вещей, которые помогают в уходе и развитии. Поэтому ты можешь прочитать нашу подборку и определить, какой вариант подходит тебе больше всего.

Подарить можно что-то, что упростит первые месяцы жизни ребенка и матери. Например, это могут быть пеленки, одежда на разные размеры и обувь, подгузники и кремы по уходу за кожей малыша и матери. Это вещи, которые нужны всегда, ведь быстро заканчиваются или ребенок вырастает из них.

Сейчас также смотрят

Кроме этого полезными будут и аксессуары: ванночка, манеж, пустышки, развивающие игрушки, стулья для кормления, молокоотсос.

Подарить можешь и детские средства для купания, маникюрный набор или расческу. Для комфорта матери и ребенка можно приобрести переноски и слинг-шарфы.

Полезным подарком будет радио- или видеоняня. Также существуют специальные игрушки, которые помогают малышу успокоиться и уснуть. Из приятного и нужного можно подарить подушку для кормления малыша.

Если ты не знаешь, что понадобится матери и малышу больше всего — оптимальным вариантом будет подарить сертификат в магазин детских товаров. Так родители ребенка смогут выбрать действительно необходимое в данный момент.

Прекрасной идеей будет и фотосессия. Сейчас есть специальные фотографы, которые занимаются съемками кадров новорожденных. Такие услуги популярны, ведь хочется запечатлеть в памяти моменты рождения и первых дней малыша.

Чтобы подарок долго обеспечивал приятными эмоциями, можно подарить фотокалендарь, где родители ежемесячно до года будут вклеивать фото малыша, который растет.

Самому же малышу можно подарить браслет с именем, оберег, подушку-грелку, кокон для комфортного сна. Если ты близкий(-ая) родственник(-ца) ребенка, то можно открыть счет или депозит в банке, и тогда до 18 лет ребенок будет иметь неплохой стартовый капитал.

В любом случае лучше спросить у родителей ребенка, чего именно им не хватает в данный момент. Ведь первые месяцы малыша достаточно затратны, поэтому твой подарок может существенно облегчить уход за ребенком.

Раньше мы рассказывали, что подарить ребенку на год.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.