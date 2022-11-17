Оригинальные, а главное — полезные: идеи подарков для беременных

Если твоя жена, сестра или подруга ждет малыша, а ты хочешь преподнести ей приятный сюрприз, мы рассказываем, что подарить беременной — подарки, которые точно пригодятся и будут полезны. Смотри подборку идей.

Что подарить беременной — интересные идеи

Беременные часто устают, ведь их тело и организм работают за двоих, а иногда и троих. Поэтому лучшим и полезным подарком для беременной будет сертификат на йогу, массаж или бассейн.

Такой подарок будет не только приятным, но и позаботится о ее здоровье. Если будешь дарить именно сертификат, спроси у тренера или массажиста, могут ли беременные посещать такие занятия.

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Удобным аксессуаром также подушка для беременных. С ней удобно спать, ведь она снимает нагрузку со спины и обеспечивает комфортный сон. Затем подушку для беременных можно будет использовать для новорожденного в качестве защиты на кровати, сложив ее вокруг малыша.

Чтобы разгрузить мышцы и спину, также полезен фитбол. Это большой надувной мяч для упражнений. На нем очень удобно сидеть, а еще он помогает со спортивным тонусом, который пригодится во время родов.

Чтобы избежать растяжек или сухой кожи, можно подарить беременной подруге кремы от растяжек, баттеры для тела, наборы для скрабования или другую органическую косметику для беременных.

А чтобы она навсегда запомнила прекрасные моменты, подари беременной фотосессию. Есть даже фотографы, специализирующиеся именно на таких съемках. Подарок-фотосессия подойдет тем, чей срок беременности не превышает 35 недель.

Что дарят беременным — подборка идей

Если ты хочешь, чтобы беременная подруга чувствовала себя комфортно, подари мягкую и теплую пижаму. Она точно пригодится в роддоме, а еще будет напоминать о тебе.

Полезным подарком также будет книга о беременности, воспитании или грудном вскармливании. Сейчас выбор книг на любую тематику достаточно широкий, так что если подруга любит литературу — выбрать подарок будет просто.

Подругу мучают желания сладкого и кислого? Подари набор из фруктов и ягод. Это будет вкусно как для мамы, так и малыша. Однако необходимо узнать, нет ли у беременной аллергии.

Если у беременной в скором времени будут роды, можно дарить сертификат в детский магазин. Ведь малышам и мамам необходимо много аксессуаров для комфорта.

Такой подарок точно не будет лишним. К тому же дарить детские вещи и игрушки до рождения — плохая примета. А так роженица сама сможет выбрать все необходимое.

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