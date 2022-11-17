Оригінальні, а головне — корисні: ідеї подарунків для вагітних

Якщо твоя дружина, сестра або подруга при надії, а ти хочеш зробити їй приємний сюрприз, ми розповідаємо, що подарувати вагітній — подарунки, які точно знадобляться і будуть корисними. Дивись підбірку ідей.

Що подарувати вагітній жінці — цікаві ідеї

Вагітні часто втомлюються, адже їхнє тіло та організм працюють за двох, а іноді й трьох. Тому найкращим і найкориснішим подарунком для вагітної буде сертифікат на йогу, масаж чи басейн.

Такий подарунок буде не тільки приємним, а й подбає про її здоров’я. Якщо даруватимеш саме сертифікат, запитай у тренера або масажиста, чи можуть вагітні відвідувати такі заняття.

Зараз також дивляться

Зручним аксесуаром є також подушка для вагітних. З нею зручно спати, адже вона знімає навантаження зі спини і забезпечує комфортний сон. Потім подушку для вагітних можна буде використовувати для новонародженого як захист на ліжку, склавши її навколо малюка.

Щоб розвантажити м’язи і спину, також корисним буде фітбол. Це такий великий надувний м’яч для вправ. На ньому дуже зручно сидіти, а ще він допомагає зі спортивним тонусом, який знадобиться під час пологів.

Щоб уникнути розтяжок чи сухої шкіри, можна подарувати вагітній подрузі креми від розтяжок, батери для тіла, набори для скрабування або іншу органічну косметику для вагітних.

А щоб вона назавжди запам’ятала прекрасні моменти, подаруй вагітній фотосесію. Є навіть фотографи, які спеціалізуються саме на таких зйомках. Подарунок-фотосесія підійде тим, чий строк вагітності не перевищує 35 тижнів.

Що дарують вагітним — підбірка ідей

Якщо ти хочеш, щоб вагітна подруга почувалася комфортно, подаруй м’яку і теплу піжаму. Це точно знадобиться в пологовому, а ще нагадуватиме про тебе.

Корисним подарунком також буде книга про вагітність, виховання чи грудне вигодовування. Зараз вибір книг на будь-яку тематику доволі широкий, тож якщо подруга любить літературу, вибрати подарунок буде просто.

Подругу мучать бажання солодкого та кислого? Подаруй набір із фруктами та ягодами. Це буде смачно як для мами, так і для малюка. Проте необхідно дізнатись, чи не має вагітна алергії.

Якщо у вагітної незабаром будуть пологи, можна дарувати сертифікат у дитячий магазин. Адже малюкам і мамам необхідно багато аксесуарів для комфорту.

Такий подарунок точно не буде зайвим. До того ж дарувати дитячі речі та іграшки до народження — погана прикмета. А так породілля сама зможе вибрати потрібне.

Раніше ми розповідали, що подарувати подрузі на день народження.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!