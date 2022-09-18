Подборка лучших подарков ребенку на год: безопасные, полезные, познавательные

Мы часто размышляем над тем, что же подарить взрослым у которых все есть. Однако еще труднее определиться с тем, что подарить малышу, который еще не определился, чего хочет.

Детям на один год можно подарить действительно полезные вещи, способствующие развитию. Однако следует помнить, что далеко не все они могут быть безопасными для детей такого возраста.

Чтобы точно не прогадать и выбрать качественный, полезный и безопасный подарок на год малыша, читай нашу специальную подборку.

Игрушки

Далеко не все игрушки безопасны для малыша. К примеру, большие мягкие игрушки способны испугать ребенка.

Конструкторы с мелкими деталями могут запросто оказаться в дыхательных путях, ведь дети такого возраста все хотят попробовать.

А игрушки из некачественных материалов могут вызвать аллергию, ведь в них часто содержатся такие опасные вещества, как фталаты и бисфенол A.

Итак, какие игрушки будут хорошим вариантом подарка:

Конструктор с большими деталями, которые невозможно проглотить.

Также это может быть конусообразная игрушка, где нужно собирать круги в порядке величины, специальные кубики из пластмассы, дерева или текстиля или другие конструктороподобные игрушки.

Этот подарок будет развивать логику, усидчивость, воображение и мелкую моторику рук. Также с помощью такой игрушки можно учить малыша считать, изучать цвета и формы предметов.

Игрушки для купания

Есть много таких игрушек, которые повторяют форму животных, предметов из окружающей среды или геометрических фигур. Во время купания можно не только развивать фантазию, но и изучать мир животных, цвета и формы.

Музыкальные игрушки

Такой подарок может не только развить творческое мышление, но и научит сопоставлять предметы со звуками и лучше концентрироваться.

Это могут быть маленькие мягкие игрушки, издающие звук, музыкальные коврики, повторяющие звуки животных, игрушечные музыкальные инструменты и т.д.

Есть даже целые игрушечные центры для развития малыша. Там обычно много ярких больших кнопок по нажатию которых малыш узнает, какие звуки издают животные и природа.

Также там есть многие другие детали, которые будут развивать логическое мышление. Такие игрушки бывают нескольких видов, и все успешно развивают мелкую моторику рук и навыки ходьбы.

Бизиборд

Это что-то вроде игрушечного центра, однако имеет особенность. Бизиборд — это специальная доска, где крепко зафиксированы интересные для малышей детали, которые обычно взрослые запрещают трогать.

Таким образом малыши тактильно познакомятся с пуговицами, замками, шнуровками, отверстиями, лабиринтами, колокольчиками и т.д. и при этом не будет опасности, что ребенок потянет это в рот.

К тому же, любопытство ребенка уймется и шансы, что он станет исследовать эти предметы, если вдруг найдет дома, становятся гораздо меньше.

Творчество

Пальчиковые краски

Такой подарок очень хорошо развивает моторику рук и творческое мышление. А также станет хорошим вариантом для совместного времяпровождения родителей с малышом.

Важно ознакомиться с составом красок перед покупкой, чтобы сделать безопасный подарок на год.

Пластилин

Есть так называемый безопасный пластилин, который сам по себе достаточно мягок и не содержит в составе вредных веществ. Лепка из пластилина способствует развитию речи и активирует работу мозга и станет полезным подарком.

Мебель

Игровой ковер

Такой предмет интерьера будет хорошо влиять на развитие тактильных, зрительно-слуховых ощущений, научит малышей лежать на спинке и на боку, поэтому очень поможет родителям.

Манеж

Он станет идеальным помощником малыша для того, чтобы впервые самостоятельно встать и сделать первые шаги. Также это безопасное место для ребенка, когда родителям нужно заняться домашними делами.

Ходунки

Детки в таком возрасте уже учатся ходить. Чтобы маленькому чемпиону было проще делать первые шаги, можно подарить ходунки.

Они способствуют укреплению мышц и формированию навыков ходьбы. Однако нужно убедиться, что у ребенка нет проблем с развитием тазобедренных суставов.

Кресло качалки

Кресло качалка станет непременным помощником родителей. Ведь с его помощью ты легко убаешь ребенка и не пропустишь дневной сон.

Эта вещь мультифункциональна, поэтому с ней можно не только играть, в некоторых моделях удобно кормить малыша, а также кресло будет хорошо поддерживать позвоночник во время просмотра мультиков.

Транспорт

Толокар

Если малыш уже умеет ходить, то полезным подарком станет толокар — это маленькая машинка, на которой ребенок будет ездить, отталкиваясь ногами от земли.

Авто

Имеются также и электрические машины, которые оснащены специальным пультом управления для взрослых. Малыш будет в восторге и безопасности.

Санки

Если подарок нужен в зимнее время, то хорошим видом транспорта для малышей станут санки.

Сейчас существует много удобных моделей, которые оснащены спинкой, ручкой и специальными теплыми чехлами для ножек, поэтому комфортно будет как малышам, так и взрослым.

Фотосессия

Подарок на год не обязательно должен быть физическим. Можно подарить фотосессию, посвященную одному году жизни малыша, и сделать альбом — чтобы остались приятные воспоминания.

Сегодня наш мир приближается к экологической катастрофе, поэтому даже в таких мелочах, как детские игрушки, следует быть осознанными и ответственными. Мы сделали подборку детских игрушек из экологичных материалов.

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