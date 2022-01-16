Быть в тренде с детства — как выбрать эко-игрушки для малышей

Несмотря на то, что большинство игрушек производится из пластика, в магазинах можно найти экологические игрушки.

Мы расскажем, какие существуют эко-игрушки и как разумно их покупать.

Какие бывают эко-игрушки

Гипсовые игрушки

Благодаря гипсовой основе юные художники могут экспериментировать, создавать елочные украшения, фигурки любимых сказочных персонажей или даже зафиксировать в истории отпечатки своих ручонок.

И не нужно ничего обжигать в печи, ведь гипс самостоятельно застывает через некоторое время.

Так дети развивают мелкую моторику, воображение, проявляют творческие способности, учатся разрисовывать и весело проводят время.

Бамбуковые игрушки

Бамбук — древовидное растение, которое очень быстро растет, поэтому этот ресурс можно легко восстановить.

Этот природный материал очень крепок, и в Китае используется даже при строительстве.

Из бамбука производят пирамидки, конструкторы, фигурки, кубики и т.д.

А гипоаллергенное бамбуковое волокно служит наполнителем для мягких игрушек.

Игрушки из картона и бумаги

Всем известные пазлы, карточные и настольные игры — безопасный вариант для времяпрепровождения с малышом, ведь бумагу и картон можно легко переработать и использовать повторно.

Деревянные игрушки

Нет, это не те печальные куклы из советского детства. Современные производители используют яркие и безопасные краски на водной основе, чтобы заинтересовать малыша. Некоторые производители даже не используют клей для сборки своих игрушек.

Настольные игры, пазлы, конструкторы, кубики, дженга, бизи-кубы и многое другое увлечет ребенка и долго прослужит благодаря крепкой основе.

А еще деревянные игрушки преимущественно изготовляют вручную.

Игрушки из хлопка и льна

Такие игрушки идеально подойдут для самых маленьких. Мягкие коврики для развития, кубики, хлопчатобумажные комфортеры не только безопасны и приятны на ощупь, но и дарят новорожденным тепло и уют.

Игрушки, обучающие заботиться об окружающей среде

Маленьким исследователям точно понравится наблюдать за природой. Набор для выращивания растений поможет малышу научиться заботиться о саженце: высаживать его в почву, поливать и т.д.

Советы для разумной покупки игрушек

В магазине игрушек глаза разбегаются в разные стороны и хочется купить все. Но сначала подумайте, действительно ли новая игрушка нужна вашему малышу?

Играя с ребенком, вы можете заинтересовать его теми игрушками, которые у него уже есть. Еще один экологический способ постоянно обновлять игрушки — обменяться с друзьями или взять у знакомых, чьи сыновья и дочери уже выросли.

Избегайте пластика и батареек. Большинство современных игрушек изготовлены из пластмассы. Но отдельные ее виды не перерабатываются и со временем заполняют мусорные свалки.

Так же и батарейки. Их производят из токсичных материалов, которые губительно влияют на природную среду.

Купите игрушки местного производства. Это не только поддержит локальный бизнес, но и снизит выбросы парниковых газов от транспортировки.

Но малыша нужно развивать не только игрушками. Привычные нам книги сейчас содержат элементы дополненной реальности и диджитализируются. Появляются новые форматы и становятся популярными имена ранее неизвестных авторов.

Читайте в материале, как привлечь ребенка к чтению.