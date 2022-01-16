Бути в тренді з дитинства — як обрати еко-іграшки для малечі

Попри те, що більшість іграшок виготовляють з пластику, в магазинах можна знайти екологічні забавки.

Ми розповімо, які існують еко-іграшки та як розумно їх купувати.

Які бувають еко-іграшки

Гіпсові іграшки

Завдяки гіпсовій основі юні митці можуть експериментувати, створювати ялинкові прикраси, фігурки улюблених казкових персонажів або навіть зафіксувати в історії відбитки своїх рученят.

І не потрібно нічого обпалювати в печі, адже гіпс самостійно застигає через певний час.

Так діти розвивають дрібну моторику, уяву, виявляють творчі здібності, вчаться розмальовувати та весело проводять час.

Бамбукові іграшки

Бамбук — деревоподібна рослина, яка надзвичайно швидко росте, а тому цей ресурс можна легко відновити.

Цей природний матеріал дуже міцний, і в Китаї використовується навіть під час будівництва.

З бамбука виготовляють пірамідки, конструктори, фігурки, кубики тощо.

А гіпоалергенне бамбукове волокно служить наповнювачем для м’яких іграшок.

Іграшки з картону та паперу

Усім відомі пазли, карткові та настільні ігри — безпечний варіант для проведення часу з малюком, адже папір та картон можна легко переробити та використовувати повторно.

Дерев’яні іграшки

Ні, це не ті сумні ляльки з радянського дитинства. Сучасні виробники використовують яскраві та безпечні фарби на водній основі, щоб зацікавити малюка. Деякі виробники навіть не потребують клею для збору своїх іграшок.

Настільні ігри, пазли, конструктори, кубики, дженга, бізі-куби та багато чого іншого захоплять дитину та довго прослужать завдяки міцній основі.

А ще дерев’яні забавки переважно виготовляють вручну.

Іграшки з бавовни та льону

Такі іграшки ідеально підійдуть для найменших. М’які килимки для розвитку, кубики, бавовняні комфортери не тільки безпечні та приємні на дотик, але й дарують новонародженим тепло та затишок.

Іграшки, які навчають піклуватися про довкілля

Маленьким дослідникам точно сподобається спостерігати за природою. Набір для вирощування рослин допоможе малюку навчитися дбати за саджанцем: висаджувати його в ґрунт, поливати тощо.

Поради для розумної покупки іграшок

У магазині іграшок очі розбігаються в різні боки й хочеться купити все. Але спершу подумайте, чи дійсно нова іграшка потрібна вашому малюку?

Граючи з дитиною, ви можете зацікавити її тими іграшками, які в неї вже є. Ще один екологічний спосіб постійно оновлювати іграшки — обмінятися з друзями або взяти у знайомих, чиї сини та доньки вже виросли.

Уникайте пластику та батарейок. Більшість сучасних іграшок виготовлені з пластмаси. Але окремі її види не перероблюються та з часом заполоняють сміттєві звалища.

Так само і батарейки. Їх виробляють з токсичних матеріалів, які згубно впливають на природне середовище.

Купуйте іграшки місцевого виробництва. Це не тільки підтримає локальний бізнес, але й зменшить викиди парникових газів від транспортування.

Але малюка потрібно розвивати не лише іграшками. Звичні нам книги зараз містять елементи доповненої реальності та діджиталізуються. З’являються нові формати та спалахують імена раніше невідомих авторів.

Читайте в матеріалі, як заохотити дитину до читання.