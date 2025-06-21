Стиль жизни Еда и рецепты

Джин под угрозой: как глобальное потепление изменит вкус напитка

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 июня 2025, 17:30
джин и изменение климата
Фото Unsplash

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