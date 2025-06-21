Джин под угрозой: как глобальное потепление изменит вкус напитка

Не раз и не сотню мы читали новости о последствиях глобального потепления. Да, оно влияет на климатические изменения, таяние ледников, существование определенных видов флоры и фауны, уровень бедности в мире, состояние здоровья…

Но сейчас исследователи совершили новое открытие. Как оказалось, потепление на нашей планете изменит и вкус алкогольного напитка — а именно джина! Как может измениться вкус джин-тоника и что еще интересно будет знать, рассказали The Guardian.

Глобальное потепление изменит вкус джина: как оно повлияет на можжевельник

Исследователи убеждены, что глобальное потепление повлияет на можжевельник — основной ингредиент джина. Нестабильные погодные условия, которые мы уже можем наблюдать, являются проявлением негативных климатических изменений. Планета постепенно нагревается.

Такое климатическое изменение может повлиять на ягоды можжевельника. Именно можжевельник придает джину характерный вкус. Однако он может измениться уже в ближайшие десятилетия. К таким выводам пришли исследователи Международного центра пивоварения и винокурения (ICBD) при Университете Хериот-Уотта.

Свои результаты они опубликовали в журнале Института пивоварения. В исследовании говорится, что ягоды и вино имеют региональный “терруар” (совокупность природных условий конкретного места, влияющих на характеристики продуктов — ред.).

Такие терруары отличаются по количеству солнца, осадков, свойствам почвы и т.д. Доцент ICBD Мэтью Поли поделился, что урожаи можжевельника, собранные во влажные годы, могут снизить общее содержание летучих соединений в можжевельнике примерно на 12%.

Это оказывает непосредственное влияние на сенсорные характеристики, которые делают джин вкусным, — объясняет ученый.

Ученые приступили к более детализированной работе. Они перегоняли ягоды, собранные в разных странах и регионах — Албании, Боснии, Македонии, Черногории, Сербии, Косово и Италии, а также использовали урожаи разных годов.

Спирты анализировали с помощью газовой хроматографии, чем определяли уровни вкусовых соединений. Оказалось, что ягоды из разных регионов имеют и разные химические составы. Каждый химический состав может менять нотки в напитках. Где-то будут преобладать цитрусовые, где-то древесные, смолистые или цветочные.

Количество осадков значительно влияет на вкус ягод. Влажная погода имеет связь с длительным периодом сушки ягод. Это меняет содержание водорастворимых химикатов в ягодах.

Для производителей джина это означает, что вкусы напитка могут меняться в зависимости от региона сбора урожая, его погодных условий. Для тех производителей, кто постоянно делает акцент на качество и вкус, влияние глобального потепления на можжевельник, а именно увеличение осадков, может стать тяжелым вызовом.

Редакция Вікна-Новини напоминает об ответственном потреблении! Не превышай допустимых норм алкоголя!

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