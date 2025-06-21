Джин під загрозою: як глобальне потепління змінить смак напою

Не раз і не сотню ми читали новини про наслідки глобального потепління. Так, воно впливає на кліматичні зміни, танення льодовиків, існування певних видів флори і фауни, рівень бідності у світі, стан здоров’я…

Та зараз дослідники зробили нове відкриття. Як виявилося, потепління на нашій планеті змінить і смак алкогольного напою — а саме джину! Як може змінитися смак джин-тоніка і що ще цікаво буде знати, розповіли The Guardian.

Глобальне потепління змінить смак джину: як воно вплине на ялівець

Дослідники переконані, що глобальне потепління матиме вплив на ялівець — основний інгредієнт джину. Нестабільні погодні умови, які ми вже можемо бачити, є проявом негативних кліматичних змін. Планета поступово нагрівається.

Така кліматична зміна може вплинути на ягоди ялівцю. Саме ялівець надає джину характерного смаку. Однак він може змінитися вже у найближчі десятиліття. Таких висновків дійшли дослідники Міжнародного центру пивоваріння та винокуріння (ICBD) при Університеті Херіот-Уотта.

Свої результати вони опублікували у журналі Інституту пивоваріння. У дослідженні йдеться, що ягоди та вино мають регіональний “терруар” (сукупність природних умов конкретного місця, що впливають на характеристики продуктів — ред.).

Такі терруари відрізняються за кількістю сонця, опадів, властивостями ґрунту тощо. Доцент ICBD Метью Полі поділився, що урожаї ялівцю, зібрані у вологі роки, можуть знизити загальний вміст летких сполук у ялівці приблизно на 12%.

Це безпосередньо впливає на сенсорні характеристики, які роблять джин смачним, — пояснює науковець.

Вчені взялися до більш деталізованої роботи. Вони власноруч переганяли ягоди, зібрані в різних країнах та регіонах — Албанії, Боснії, Македонії, Чорногорії, Сербії, Косово та Італії, а також використовували врожаї різних років.

Спирти аналізували за допомогою газової хроматографії, чим визначали рівні смакових сполук. Виявилося, що ягоди з різних регіонів мають і різні хімічні склади. Кожен хімічний склад може змінювати нотки в напої. Десь переважатимуть цитрусові, десь деревні, смолисті чи квіткові.

Кількість опадів значно впливає на смак ягід. Волога погода має зв’язок із довгим періодом сушіння ягід. Це змінює вміст водорозчинних хімікатів у ягодах.

Для виробників джину це означає, що смаки напою можуть змінюватися залежно від регіону збору урожаю, його погодних умов. Для тих виробників, хто постійно робить акцент на якість і смак, вплив глобального потепління на ялівець — а саме збільшення опадів — може стати важким викликом.

Редакція Вікна-Новини нагадує про відповідальне споживання! Не перевищуй допустимих норм алкоголю!

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