Пива или по рюмочке: какой вид алкоголя наименее вреден и почему

Годами научные исследования склоняются к мнению, что нет безопасной дозы алкоголя. И любое количество спиртного напитка негативно влияет на клетки мозга, сердечно-сосудистую систему, ДНК, печень, мышцы и нервную систему.

Часто люди уверены, что вред алкоголя растет вместе с градусом. То есть по такой логике, наименее крепкие, слабоалкогольные напитки, имеют и малейший вред. Но так ли это? Какой алкоголь действительно наиболее вреден для организма и чего лучше избегать в своем стакане? Обо всем рассказали The New York Times.

Почему нет полезного алкоголя и как минимизировать его влияние

Следует помнить, что любой алкоголь вредит организму, хотя раньше было принято считать красное вино полезным для сосудов, а текилу и водку менее вредными, потому что они прозрачны и без сахара.

На самом деле все это не так. Старший научный сотрудник Центра наркомании и психического здоровья в Торонто Юрген Рем опровергает эти давние мифы и говорит, что алкоголь есть алкоголь. И любое выпитое количество напитка влияет на здоровье.

Полностью избегать алкоголя в жизни тяжело или невозможно. Так что лучше узнать о нем больше и минимизировать его влияние. Исследователь алкоголя из Университета Виктории в Канаде Тимоти Стоквелл делится, что организм превращает содержащийся в напитках этанол в опасный ацетальдегид.

Это вещество может повреждать ДНК, ткани рта, горла, печени, толстой кишки и груди. После восстановления ДНК могут возникнуть раковые мутации. Поэтому каждый бокал может представлять угрозу. Употребление алкоголя повышает риски развития не менее семи видов рака.

А более восьми порций алкоголя в неделю для женщин и более 15 для мужчин (или более четырех порций за раз) связаны с развитием болезней сердечно-сосудистой системы, печени, депрессии, тревожности и проблем с памятью.

Вредное влияние напитка зависит от количества этанола. Чем меньше в процентах ABV (объемная доля алкоголя), тем ниже риски. К примеру, 4% пиво против 8%. Меньше последствий будет от 4% пива. В общем меньше всего этанола в пиве, затем идет вино, а больше всего его содержится в крепких напитках.

Врачи говорят, если и пить алкоголь, лучше выбирать с наименьшей долей спирта в напитке. Но не стоит забывать и о порциях. К примеру, маленькая банка пива (0,33) содержит столько же этанола, сколько и 150 мл вина или 50 мл крепкого ликера.

Рассчитать содержание этанола в коктейлях еще труднее. Ведь они смешиваются с газированными напитками, соками и несколькими видами алкоголя. По этой причине гораздо безопаснее на вечер выбрать 0,33 пива или 150 мл вина.

Помнить следует не только о содержании этанола, но и сахаре, и о калорийности напитков. Самыми калорийными являются коктейли с газировками и соками. Также врачи советуют избегать коктейлей, где смешан кофе со спиртом или кофеин со спиртом.

К примеру, это Irish Coffee, эспрессо Мартини, Caffè Corretto, Black Russian, The Great Comeback, Б-52, а также смеси из водки и энергетиков.

Относительно степени вредности спиртного есть ограниченное исследование, согласно которому темный алкоголь действительно вызывает большее похмелье и другие последствия (виски, ром, бурбон, бренди, коньяк), ведь в нем содержится более высокий уровень конгенеров — веществ, которые образуются во время ферментации и могут менять вкус и цвет напитка.

Независимо от степени вредности алкогольных напитков, редакция Вікна-Новини призывает помнить о безопасных порциях и не превышать их.

Раньше мы рассказывали, почему после алкоголя мы чувствуем тревожность.

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