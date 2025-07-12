Ртуть, микропластик и даже наркотики: что нашли в водах Дуная

Фото Unsplash Всемирный фонд природы WWF-Украина провели исследование качества воды вдоль реки Дунай на содержание ядовитых веществ и других химических соединений. Результаты оказались в общем-то положительными, впрочем, хоть и в небольших концентрациях, по всему течению все же обнаружили микропластик. Качество воды в Дунае: выводы WWF 81% обследованных участков вдоль Дуная демонстрируют хорошее или высокое экологическое состояние по уровню органического загрязнения. Это свидетельствует об эффективности мер по охране водных ресурсов в странах бассейна. Однако в содержании воды все же зафиксирован микропластик и 87 видов наркотических веществ и продуктов их распада. Эти результаты были получены во время Совместного Дунайского исследования 2019, а обнародованы только недавно.Хотя экологическое состояние реки удовлетворительное, некоторые показатели ухудшаются ниже по течению: 91% участков демонстрируют признаки хорошего или высокого экологического состояния в Верхнем Дунае; 80% — в Среднем Дунае; 67% — в Нижнем Дунае. По биоразнообразию рыб только 17% участков имеют хорошее экологическое состояние. Что касается купания в Дунае, то анализ фекального загрязнения показал, что в большинстве районов с современными очистными сооружениями вода преимущественно безопасна. 70–80% участков имеют хорошее микробиологическое состояние. Однако чтобы официально подтвердить безопасность купания по европейским стандартам, нужно брать еще больше проб воды на каждом участке. Читать по теме Чек-лист сознательных людей. Что может сделать каждый из нас для сохранения экологии Голод, жара, смертельные болезни — это не устрашение, а прогнозы ученых. Это ждет нас, если не беречь экологию. Что ты можешь сделать — читай в материале. Сколько видов рыб водится в Дунае Исследователи обнаружили 72 из 100 видов рыб, которые, как известно, водятся в Дунае. Виды осетровых рыб удалось идентифицировать только методом экологической ДНК (остальные ДНК в воде): стерлядь — на участке от Черного моря до Вены; севрюга (Acipenser stellatus) — в дельте Дуная. Фото: WWF Тот факт, что эти виды рыб можно найти только по специализированному анализу, свидетельствует о критически низкой численности их популяций. Осетровые — древний вид, являющийся индикатором экологического здоровья рек. Но сегодня они находятся на грани исчезновения и являются самой уязвимой семьей среди животных в мире. Руководитель направления Вода WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко отметила, что для сохранения популяции в воде Дуная выпустили более 30 тысяч мальков краснокнижных осетровых. Читать по теме Экологический шаг к ЕС: в Украине “подтянут” индекс качества воздуха к европейским стандартам Министерство защиты окружающей среды разработало обновленный порядок информирования населения о качестве воздуха по основным показателям. Для этого будут использовать индекс… Наркотические вещества в воде Дуная В ходе исследования Дуная в образцах воды было обнаружено 87 видов наркотических веществ и продуктов их распада. Однако ни одно из них не содержалось в таких количествах, которые угрожали бы окружающей среде или здоровью людей. Речь идет о следующих веществах: опиоиды; кокаин; каннабис; амфетамины; препараты из группы экстази. Unsplash — Чаще встречался бензоилегонин — основное вещество, которое образуется в организме после употребления кокаина. Его обнаружили во всех 11 образцах воды из очистных сооружений по всему бассейну Дуная, говорят исследователи. Однако по сравнению с предыдущим исследованием, в водах Дуная фиксируют значительно более низкие концентрации таких веществ. Читать по теме Микропластик в яичниках: ученые обнаружили неожиданную находку в организме женщин Микропластик окружает нас повсюду. Но теперь он оказался ближе, чем казалось, и угрожает нам напрямую. Микропластик и бактерии в Дунае Микропласты обнаружили на всех участках Дуная, но в довольно низких концентрациях. Больше обнаружили полиэтилена. Микропластик также был найден в образцах мидий. Чаще это полиэтилентерефталат (ПЭТ-пластик), который используют для изготовления пластиковых бутылок, упаковки продуктов и стаканчиков для кофе. Unsplash Из-за чрезмерного использования антибиотиков бактерии стали более устойчивыми к препаратам. Это явление наблюдается и в поверхностных водах. Как следствие, устойчивые к антибиотикам бактерии, включая патогенные штаммы, могут распространяться на большие расстояния. Также была выявлена устойчивость к антибиотикам последней линии — лекарствам, которые применяют только тогда, когда все другие антибиотики не возымели действия. Есть ли в водах проблема ртути Ртуть — это токсичный металл, который может накапливаться в организмах и передаваться дальше по пищевой цепи. К сожалению, ртуть все еще находится в рыбе, выловленной в Дунае и его притоках. — Ее уровень превышает экологические стандарты качества воды, установленные в ЕС. Однако хорошие новости в том, что границы, разрешенные для пищевых продуктов, были превышены частично, — говорят исследователи. Мы также говорили, как война в Украине влияет на экологию всего континента. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Экология, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter