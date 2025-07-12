Стиль жизни

Ртуть, микропластик и даже наркотики: что нашли в водах Дуная

Ирина Танасийчук, журналист сайта 12 июля 2025, 17:00
Ртуть, микропластик и даже наркотики: что нашли в водах Дуная
Фото Unsplash

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