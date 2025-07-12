Ртуть, микропластик и даже наркотики: что нашли в водах Дуная

Всемирный фонд природы WWF-Украина провели исследование качества воды вдоль реки Дунай на содержание ядовитых веществ и других химических соединений. Результаты оказались в общем-то положительными, впрочем, хоть и в небольших концентрациях, по всему течению все же обнаружили микропластик.

Качество воды в Дунае: выводы WWF

81% обследованных участков вдоль Дуная демонстрируют хорошее или высокое экологическое состояние по уровню органического загрязнения. Это свидетельствует об эффективности мер по охране водных ресурсов в странах бассейна.

Однако в содержании воды все же зафиксирован микропластик и 87 видов наркотических веществ и продуктов их распада. Эти результаты были получены во время Совместного Дунайского исследования 2019, а обнародованы только недавно.

Хотя экологическое состояние реки удовлетворительное, некоторые показатели ухудшаются ниже по течению:

91% участков демонстрируют признаки хорошего или высокого экологического состояния в Верхнем Дунае;

80% — в Среднем Дунае;

67% — в Нижнем Дунае.

По биоразнообразию рыб только 17% участков имеют хорошее экологическое состояние. Что касается купания в Дунае, то анализ фекального загрязнения показал, что в большинстве районов с современными очистными сооружениями вода преимущественно безопасна. 70–80% участков имеют хорошее микробиологическое состояние.

Однако чтобы официально подтвердить безопасность купания по европейским стандартам, нужно брать еще больше проб воды на каждом участке.

Сколько видов рыб водится в Дунае

Исследователи обнаружили 72 из 100 видов рыб, которые, как известно, водятся в Дунае. Виды осетровых рыб удалось идентифицировать только методом экологической ДНК (остальные ДНК в воде):

стерлядь — на участке от Черного моря до Вены;

севрюга (Acipenser stellatus) — в дельте Дуная.

Тот факт, что эти виды рыб можно найти только по специализированному анализу, свидетельствует о критически низкой численности их популяций.

Осетровые — древний вид, являющийся индикатором экологического здоровья рек. Но сегодня они находятся на грани исчезновения и являются самой уязвимой семьей среди животных в мире.

Руководитель направления Вода WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко отметила, что для сохранения популяции в воде Дуная выпустили более 30 тысяч мальков краснокнижных осетровых.

Наркотические вещества в воде Дуная

В ходе исследования Дуная в образцах воды было обнаружено 87 видов наркотических веществ и продуктов их распада. Однако ни одно из них не содержалось в таких количествах, которые угрожали бы окружающей среде или здоровью людей.

Речь идет о следующих веществах:

опиоиды;

кокаин;

каннабис;

амфетамины;

препараты из группы экстази.

— Чаще встречался бензоилегонин — основное вещество, которое образуется в организме после употребления кокаина. Его обнаружили во всех 11 образцах воды из очистных сооружений по всему бассейну Дуная, говорят исследователи.

Однако по сравнению с предыдущим исследованием, в водах Дуная фиксируют значительно более низкие концентрации таких веществ.

Микропластик и бактерии в Дунае

Микропласты обнаружили на всех участках Дуная, но в довольно низких концентрациях. Больше обнаружили полиэтилена.

Микропластик также был найден в образцах мидий. Чаще это полиэтилентерефталат (ПЭТ-пластик), который используют для изготовления пластиковых бутылок, упаковки продуктов и стаканчиков для кофе.

Из-за чрезмерного использования антибиотиков бактерии стали более устойчивыми к препаратам. Это явление наблюдается и в поверхностных водах. Как следствие, устойчивые к антибиотикам бактерии, включая патогенные штаммы, могут распространяться на большие расстояния.

Также была выявлена ​​устойчивость к антибиотикам последней линии — лекарствам, которые применяют только тогда, когда все другие антибиотики не возымели действия.

Есть ли в водах проблема ртути

Ртуть — это токсичный металл, который может накапливаться в организмах и передаваться дальше по пищевой цепи. К сожалению, ртуть все еще находится в рыбе, выловленной в Дунае и его притоках.

— Ее уровень превышает экологические стандарты качества воды, установленные в ЕС. Однако хорошие новости в том, что границы, разрешенные для пищевых продуктов, были превышены частично, — говорят исследователи.

Мы также говорили, как война в Украине влияет на экологию всего континента.

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