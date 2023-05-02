Чек-лист сознательных людей. Что может сделать каждый из нас для сохранения экологии

Вопрос экологии сейчас возникает остро, хотя мы можем не замечать его среди других хлопот и новостей, которые видим каждый день. Каждый год температура Земли повышается из-за деятельности человека. В будущем это чревато смертями из-за грязного воздуха, недостатка пищи, вымирания животных — и это только начало длинного списка.
Читай в нашем материале, как беречь экологию и какие маленькие шаги может сделать каждый из нас для этого.
Глобальное потепление провоцируют выбросы парниковых газов. Более всего этому способствует человеческая деятельность. Мы сейчас можем наблюдать за началом негативных последствий — таянием ледников, засухами, наводнениями, вымиранием редких животных, аномальной жарой летом и +15 °C в Украине на Рождество.
Таким образом природа показывает, что это только начало катастрофы, которая может произойти, если каждый из нас не станет прилагать усилия к уменьшению вредного влияния на экологию планеты.
К примеру, большинство стран мира уже активно вовлекаются в создание экологических инициатив — разрабатывают экологический транспорт, гибридные автомобили, корректируют уровень загрязнений фабриками, развивают возобновляемые источники энергии, сортируют и перерабатывают мусор и подобное.
Фото: Pexels
Украина заняла 52 место из 180 стран мира в 2022 году по Индексу экологической эффективности. На такой результат повлияли низкие показатели экосистемных услуг, качества воздуха, управления отходами и биоразнообразия.
На сохранение экологии Украины и мира влияет и война, которую кроваво и жестоко ведет Россия на территории нашего государства. Каждый день от выбросов ракет и вооружения страдают животные из Красной книги, люди и дети.
Российские оккупанты принесли на нашу землю не только смерти и страдания, но и загрязнение земли и вод нефтепродуктами, потерю биоразнообразия, пожары, вредные выбросы газов и веществ. Кстати, раньше мы рассказывали, как на наше здоровье влияют остатки ракет.
Чтобы беречь экологию, каждый из нас может начать с малого — сортировать мусор, предпочесть мешочки вместо полиэтиленовых пакетов — это известно. Однако есть неочевидные способы беречь планету.
Если ты соблюдаешь предыдущие шаги и хочешь еще больше помочь планете, держи более серьезные и сознательные шаги по сохранению экологии нашей планеты.
Раньше мы рассказывали, как война усугубляет экологический кризис, и что ты можешь сделать.
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