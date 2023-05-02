Чек-лист сознательных людей. Что может сделать каждый из нас для сохранения экологии

Вопрос экологии сейчас возникает остро, хотя мы можем не замечать его среди других хлопот и новостей, которые видим каждый день. Каждый год температура Земли повышается из-за деятельности человека. В будущем это чревато смертями из-за грязного воздуха, недостатка пищи, вымирания животных — и это только начало длинного списка.

Читай в нашем материале, как беречь экологию и какие маленькие шаги может сделать каждый из нас для этого.

Глобальное потепление: почему появляется и чем грозит

Глобальное потепление провоцируют выбросы парниковых газов. Более всего этому способствует человеческая деятельность. Мы сейчас можем наблюдать за началом негативных последствий — таянием ледников, засухами, наводнениями, вымиранием редких животных, аномальной жарой летом и +15 °C в Украине на Рождество.

Таким образом природа показывает, что это только начало катастрофы, которая может произойти, если каждый из нас не станет прилагать усилия к уменьшению вредного влияния на экологию планеты.

К примеру, большинство стран мира уже активно вовлекаются в создание экологических инициатив — разрабатывают экологический транспорт, гибридные автомобили, корректируют уровень загрязнений фабриками, развивают возобновляемые источники энергии, сортируют и перерабатывают мусор и подобное.

Украина заняла 52 место из 180 стран мира в 2022 году по Индексу экологической эффективности. На такой результат повлияли низкие показатели экосистемных услуг, качества воздуха, управления отходами и биоразнообразия.

На сохранение экологии Украины и мира влияет и война, которую кроваво и жестоко ведет Россия на территории нашего государства. Каждый день от выбросов ракет и вооружения страдают животные из Красной книги, люди и дети.

Российские оккупанты принесли на нашу землю не только смерти и страдания, но и загрязнение земли и вод нефтепродуктами, потерю биоразнообразия, пожары, вредные выбросы газов и веществ. Кстати, раньше мы рассказывали, как на наше здоровье влияют остатки ракет.

Как беречь экологию: советы, которых следует придерживаться, чтобы сохранить окружающую среду

Чтобы беречь экологию, каждый из нас может начать с малого — сортировать мусор, предпочесть мешочки вместо полиэтиленовых пакетов — это известно. Однако есть неочевидные способы беречь планету.

Отказ от полиэтилена, пластиковой (одноразовой посуды), влажных салфеток. Повышение энергоэффективности: экономь электроэнергию, замени лампы накаливания на LED. Сделать это можно бесплатно, читай, как получить энергоэффективные лампы. Если есть возможность, перейди на электромобиль. Экономь воду. К примеру, кипяти столько, сколько нужно, а не полный чайник. Выключай кран, когда чистишь зубы. Вместо ванны прими душ. Помни, что миллионы людей не имеют доступа к чистой воде. Одежда. Покупай одежду из натуральных тканей. Ту, которая уже не нужна, отдавай на переработку или нуждающимся. Не помогай производителям некачественной одежды из полиэстера распространять свое производство и ущерб планете. Косметика. Покупай органическую косметику, которая не тестируется на животных. По возможности отдавай баночки на переработку, покупай продукты в стекле. Откажись от хлопковых ватных палочек и дисков, вместо них можно приобрести многоразовые и экологичные. Прокладки, тампоны и памперсы. Они невероятно быстро загрязняют среду. Вместо них можно приобрести экологические тканевые прокладки, менструальные чаши и тому подобное. Отдавай батарейки на переработку. Используй транспорт, который не засоряет экологию — велосипед, самокат и другие. Стирай и мой посуду в машинке на экорежимах. Используй экологичные средства для уборки. Высаживай деревья, и создавай уют вокруг себя.

Глобальные шаги по сохранению экологии планеты

Если ты соблюдаешь предыдущие шаги и хочешь еще больше помочь планете, держи более серьезные и сознательные шаги по сохранению экологии нашей планеты.

Строй экологичное. Для дома можно использовать древесные блоки, глину, саман, камыш, коноплю и другие органические материалы. Установи солнечную батарею и экоканализацию.

Для ремонта используй глиняную штукатурку, экологичные казеиновые краски, создай зеленую крышу.

Утепли окна и двери, установи терморегуляторы на батареях.

Для воды установи счетчики и фильтры.

Если ты работаешь с использованием значительных объемов бумаги, оцифруй данные и перейди на электронный формат хранения данных. Это экологично и занимает гораздо меньше места.

Реклама должна перейти в цифровое пространство. Нерациональное использование бумаги чревато негативными климатическими изменениями и вырубкой лесов.

Раньше мы рассказывали, как война усугубляет экологический кризис, и что ты можешь сделать.

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