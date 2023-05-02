Чек-лист свідомих людей. Що може робити кожен з нас для збереження екології

Питання екології нині постає гостро, хоча ми можемо не помічати його серед інших клопотів та новин, які бачимо щодня. Щороку температура Землі підвищується через діяльність людини. В майбутньому це загрожує смертями через брудне повітря, нестачею харчів, вимиранням тварин — і це тільки початок довгого списку.

Читай у нашому матеріалі, як берегти екологію та які маленькі кроки може зробити кожен з нас для цього.

Глобальне потепління: чому з’являється і чим загрожує

Глобальне потепління провокують викиди парникових газів. Найбільше цьому сприяє людська діяльність. Ми нині можемо спостерігати за початком негативних наслідків — таненням льодовиків, посухами, повенями, вимиранням рідкісних тварин, аномальною спекою влітку, та +15°C в Україні на Різдво.

Таким чином, природа показує, що це лише початок катастрофи, яка може статися, якщо кожен з нас не почне докладати зусиль до зменшення шкідливого впливу на екологію планети.

До прикладу, більшість країн світу вже активно долучаються до створення екологічних ініціатив — розробляють екологічний транспорт, гібридні автомобілі, корегують рівень забруднень фабриками, розвивають відновлювальні джерела енергії, сортують та переробляють сміття тощо.

Україна посіла 52 місце зі 180 країн світу у 2022 році за Індексом екологічної ефективності. На цей результат вплинули низькі показники екосистемних послуг, якості повітря, управління відходами та біорізноманіття.

На збереження екології Україною та світом впливає і війна, яку криваво і жорстоко веде Росія на території нашої держави. Щодня від викидів ракет та озброєння страждають червонокнижні тварини, люди та діти.

Російські окупанти принесли на нашу землю не тільки смерті та страждання, а й забруднення землі та вод нафтопродуктами, втрату біорізноманіття, пожежі, шкідливі викиди газів та речовин. До речі, раніше ми розповідали, як на наше здоров’я впливають залишки ракет.

Як берегти екологію: поради, яких варто дотримуватись, щоб зберегти довкілля

Щоб берегти екологію, кожен з нас може почати з малого — сортувати сміття, віддати перевагу мішечкам замість поліетиленових пакетів — це відомо. Однак є неочевидні способи берегти планету.

Відмова від поліетилену, пластикового (одноразового посуду), вологих серветок. Підвищення енергоефективності: економ електроенергію, заміни лампи розжарювання на LED. Зробити це можна безкоштовно, читай, як отримати енергоефективні лампи. Якщо є така можливість, перейди на електромобіль. Економ воду. Наприклад, кип’яти стільки, скільки потрібно, а не повний чайник. Вимикай кран, коли чистиш зуби. Замість ванни прийми душ. Пам’ятай, що мільйони людей не мають доступу до чистої води. Одяг. Купуй одяг з натуральних тканин. Той, що вже непотрібен, віддавай на перероблювання або тим, хто його потребує. Не допомагай виробникам неякісного одягу з поліестеру поширювати своє виробництво та шкоду для планети. Косметика. Купуй органічну косметику, яка не тестується на тваринах. За можливості віддавай баночки на перероблення, купуй продукти у склі. Відмовся від бавовняних ватних паличок та дисків, замість них можна придбати багаторазові та екологічні. Прокладки, тампони та памперси. Вони неймовірно швидко забруднюють середовище. Замість них можна придбати екологічні тканинні проклади, менструальні чаші, багаторазові памперси тощо. Віддавай батарейки на перероблювання. Користуйся транспортом, що не засмічує екологію — велосипед, самокат тощо. Пери та мий посуд у машинці на екорежимах. Використовуй екологічні засоби для прибирання. Висаджуй дерева та створюй затишок навколо себе.

Глобальні кроки для збереження екології планети

Якщо ти дотримуєшся попередніх кроків та хочеш ще більше допомогти планеті, тримай більш серйозні та свідомі кроки для збереження екології нашої планети.

Будуй екологічне. Для будинку можна використати деревні блоки, глину, саман, очерет, коноплі та інші органічні матеріали. Встанови сонячну батарею та екоканалізацію.

Для ремонту використай глиняну штукатурку, екологічні казеїнові фарби, створи зелений дах.

Утепли вікна та двері, встанови терморегулятори на батареях.

Для води встанови лічильники та фільтри.

Якщо ти працюєш з використанням значних обсягів паперу, оцифруй дані та перейди на електронний формат збереження даних. Це екологічно та займає значно менше місця.

Реклама має перейти в цифровий простір. Нераціональне використання паперу загрожує негативним кліматичним змінам та вирубуванням лісів.

Раніше ми розповідали, як війна посилює екологічну кризу та що ти можеш зробити.

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