Чек-лист свідомих людей. Що може робити кожен з нас для збереження екології

Питання екології нині постає гостро, хоча ми можемо не помічати його серед інших клопотів та новин, які бачимо щодня. Щороку температура Землі підвищується через діяльність людини. В майбутньому це загрожує смертями через брудне повітря, нестачею харчів, вимиранням тварин — і це тільки початок довгого списку.
Читай у нашому матеріалі, як берегти екологію та які маленькі кроки може зробити кожен з нас для цього.
Глобальне потепління провокують викиди парникових газів. Найбільше цьому сприяє людська діяльність. Ми нині можемо спостерігати за початком негативних наслідків — таненням льодовиків, посухами, повенями, вимиранням рідкісних тварин, аномальною спекою влітку, та +15°C в Україні на Різдво.
Таким чином, природа показує, що це лише початок катастрофи, яка може статися, якщо кожен з нас не почне докладати зусиль до зменшення шкідливого впливу на екологію планети.
До прикладу, більшість країн світу вже активно долучаються до створення екологічних ініціатив — розробляють екологічний транспорт, гібридні автомобілі, корегують рівень забруднень фабриками, розвивають відновлювальні джерела енергії, сортують та переробляють сміття тощо.
Фото: Pexels
Україна посіла 52 місце зі 180 країн світу у 2022 році за Індексом екологічної ефективності. На цей результат вплинули низькі показники екосистемних послуг, якості повітря, управління відходами та біорізноманіття.
На збереження екології Україною та світом впливає і війна, яку криваво і жорстоко веде Росія на території нашої держави. Щодня від викидів ракет та озброєння страждають червонокнижні тварини, люди та діти.
Російські окупанти принесли на нашу землю не тільки смерті та страждання, а й забруднення землі та вод нафтопродуктами, втрату біорізноманіття, пожежі, шкідливі викиди газів та речовин. До речі, раніше ми розповідали, як на наше здоров’я впливають залишки ракет.
Щоб берегти екологію, кожен з нас може почати з малого — сортувати сміття, віддати перевагу мішечкам замість поліетиленових пакетів — це відомо. Однак є неочевидні способи берегти планету.
Якщо ти дотримуєшся попередніх кроків та хочеш ще більше допомогти планеті, тримай більш серйозні та свідомі кроки для збереження екології нашої планети.
Раніше ми розповідали, як війна посилює екологічну кризу та що ти можеш зробити.
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