Виклики глобального потепління: як війна посилює екологічну кризу та що ти можеш зробити для її подолання

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 16:29
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Фото: Unsplash

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