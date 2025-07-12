Ртуть, мікропластик і навіть наркотики: що знайшли у водах Дунаю

Фото Unsplash Всесвітній фонд природи WWF-Україна провів дослідження якості води вздовж річки Дунай на вміст отруйних речовин та інших хімічних сполук. Результати виявилися загалом позитивними, втім, хоч і в невеликих концентраціях, по всій течії все ж виявили мікропластик і наркотичні речовини. Якість води у Дунаю: висновки WWF 81% обстежених ділянок уздовж Дунаю демонструють добрий або високий екологічний стан за рівнем органічного забруднення. Це свідчить про ефективність заходів з охорони водних ресурсів у країнах басейну. Проте у вмісті води все ж зафіксовано мікропластик та 87 видів наркотичних речовин і продуктів їхнього розпаду. Ці результати були отримані під час Спільного Дунайського дослідження 2019 року, а оприлюднені лише нещодавно. Хоч екологічний стан річки задовільний, деякі показники погіршуються нижче за течією: 91% ділянок демонструють ознаки доброго або високого екологічного стану у Верхньому Дунаї; 80% — у Середньому Дунаї; 67% — у Нижньому Дунаї. За біорізноманіттям риб лише 17% ділянок мають добрий екологічний стан. Щодо купання в Дунаї, то аналіз фекального забруднення показав, що в більшості районів із сучасними очисними спорудами вода є переважно безпечною. 70–80% ділянок мають добрий мікробіологічний стан. Проте, щоб офіційно підтвердити безпечність купання за європейськими стандартами, потрібно брати ще більше проб води на кожній ділянці. Читати на тему Чекліст свідомих людей. Що може робити кожен з нас для збереження екології Голод, спека, смертельні хвороби — це не залякування, а прогнози науковців. Саме це чекає на нас, якщо не берегти екологію. Що ти можеш зробити — читай у матеріалі. Скільки видів риб водиться в Дунаї Дослідники виявили 72 зі 100 видів риб, які, як відомо, водяться у Дунаї. Види осетрових риб вдалося ідентифікувати лише методом екологічної ДНК (решти ДНК у воді): стерлядь — на ділянці від Чорного моря до Відня; севрюга — у дельті Дунаю. Фото: WWF Той факт, що ці види риб можна виявити лише за спеціалізованим аналізом, свідчить про критично низьку чисельність їхніх популяцій. Осетрові — давній вид, який є індикатором екологічного здоров’я річок. Але сьогодні вони перебувають на межі зникнення і є найвразливішою родиною серед тварин у світі. Керівниця напряму Вода WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко зауважила, що для збереження популяції у води Дунаю випустили понад 30 тисяч мальків червонокнижних осетрових. Читати на тему Екологічний крок до ЄС: в Україні “підтягнуть” індекс якості повітря до європейських стандартів Оновлять індекс якості повітря в Україні. Розповідаємо, як саме. Наркотичні речовини у воді Дунаю Під час дослідження Дунаю у зразках води було виявлено 87 видів наркотичних речовин і продуктів їхнього розпаду. Проте жодна з них не містилася у таких кількостях, які б загрожували довкіллю чи здоров’ю людей. Йдеться про такі речовини: опіоїди; кокаїн; канабіс; амфетаміни; препарати з групи екстазі. Unsplash — Найчастіше траплявся бензоілегонін — основна речовина, що утворюється в організмі після вживання кокаїну. Його виявили в усіх 11 зразках води з очисних споруд по всьому басейну Дунаю, — кажуть дослідники. Однак у порівнянні з попереднім дослідженням, у водах Дунаю фіксують значно нижчі концентрації таких речовин. Читати на тему Мікропластик у яєчниках: вчені знайшли несподівану знахідку в організмі жінок Мікропластик оточує нас всюди. Але тепер він виявився ближчим, ніж здавалося і загрожує нам безпосередньо. Мікропластик та бактерії у Дунаї Мікропласти знайшли на всіх ділянках Дунаю, але в досить низьких концентраціях. Найбільше виявили поліетилену. Мікропластик також знайшли у зразках мідій. Найчастіше це поліетилентерефталат (ПЕТ-пластик), який використовують для виготовлення пластикових пляшок, пакування продуктів і стаканчиків для кави. Unsplash Через надмірне використання антибіотиків бактерії стали стійкішими до препаратів. Це явище спостерігається й у поверхневих водах. Як наслідок, стійкі до антибіотиків бактерії, включно з патогенними штамами, можуть поширюватися на великі відстані. Також було виявлено стійкість до “антибіотиків останньої лінії” — ліків, які застосовують лише тоді, коли всі інші антибіотики не подіяли. Чи є у водах ртуть Ртуть — це токсичний метал, який може накопичуватися в організмах і передаватися далі по харчовому ланцюгу. На жаль, ртуть усе ще присутня в рибі, виловленій у Дунаї та його притоках. — Її рівень перевищує екологічні стандарти якості води, встановлені в ЄС. Однак добрі новини в тому, що межі, дозволені для харчових продуктів, були перевищені лише частково, — говорять дослідники. Ми також розповідали, як війна в Україні впливає на екологію всього континенту. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Екологія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter