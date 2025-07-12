Ртуть, мікропластик і навіть наркотики: що знайшли у водах Дунаю

Всесвітній фонд природи WWF-Україна провів дослідження якості води вздовж річки Дунай на вміст отруйних речовин та інших хімічних сполук. Результати виявилися загалом позитивними, втім, хоч і в невеликих концентраціях, по всій течії все ж виявили мікропластик і наркотичні речовини.

Якість води у Дунаю: висновки WWF

81% обстежених ділянок уздовж Дунаю демонструють добрий або високий екологічний стан за рівнем органічного забруднення. Це свідчить про ефективність заходів з охорони водних ресурсів у країнах басейну.

Проте у вмісті води все ж зафіксовано мікропластик та 87 видів наркотичних речовин і продуктів їхнього розпаду. Ці результати були отримані під час Спільного Дунайського дослідження 2019 року, а оприлюднені лише нещодавно.

Хоч екологічний стан річки задовільний, деякі показники погіршуються нижче за течією:

91% ділянок демонструють ознаки доброго або високого екологічного стану у Верхньому Дунаї;

80% — у Середньому Дунаї;

67% — у Нижньому Дунаї.

За біорізноманіттям риб лише 17% ділянок мають добрий екологічний стан. Щодо купання в Дунаї, то аналіз фекального забруднення показав, що в більшості районів із сучасними очисними спорудами вода є переважно безпечною. 70–80% ділянок мають добрий мікробіологічний стан.

Проте, щоб офіційно підтвердити безпечність купання за європейськими стандартами, потрібно брати ще більше проб води на кожній ділянці.

Скільки видів риб водиться в Дунаї

Дослідники виявили 72 зі 100 видів риб, які, як відомо, водяться у Дунаї. Види осетрових риб вдалося ідентифікувати лише методом екологічної ДНК (решти ДНК у воді):

стерлядь — на ділянці від Чорного моря до Відня;

севрюга — у дельті Дунаю.

Той факт, що ці види риб можна виявити лише за спеціалізованим аналізом, свідчить про критично низьку чисельність їхніх популяцій.

Осетрові — давній вид, який є індикатором екологічного здоров’я річок. Але сьогодні вони перебувають на межі зникнення і є найвразливішою родиною серед тварин у світі.

Керівниця напряму Вода WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко зауважила, що для збереження популяції у води Дунаю випустили понад 30 тисяч мальків червонокнижних осетрових.

Наркотичні речовини у воді Дунаю

Під час дослідження Дунаю у зразках води було виявлено 87 видів наркотичних речовин і продуктів їхнього розпаду. Проте жодна з них не містилася у таких кількостях, які б загрожували довкіллю чи здоров’ю людей.

Йдеться про такі речовини:

опіоїди;

кокаїн;

канабіс;

амфетаміни;

препарати з групи екстазі.

— Найчастіше траплявся бензоілегонін — основна речовина, що утворюється в організмі після вживання кокаїну. Його виявили в усіх 11 зразках води з очисних споруд по всьому басейну Дунаю, — кажуть дослідники.

Однак у порівнянні з попереднім дослідженням, у водах Дунаю фіксують значно нижчі концентрації таких речовин.

Мікропластик та бактерії у Дунаї

Мікропласти знайшли на всіх ділянках Дунаю, але в досить низьких концентраціях. Найбільше виявили поліетилену.

Мікропластик також знайшли у зразках мідій. Найчастіше це поліетилентерефталат (ПЕТ-пластик), який використовують для виготовлення пластикових пляшок, пакування продуктів і стаканчиків для кави.

Через надмірне використання антибіотиків бактерії стали стійкішими до препаратів. Це явище спостерігається й у поверхневих водах. Як наслідок, стійкі до антибіотиків бактерії, включно з патогенними штамами, можуть поширюватися на великі відстані.

Також було виявлено стійкість до “антибіотиків останньої лінії” — ліків, які застосовують лише тоді, коли всі інші антибіотики не подіяли.

Чи є у водах ртуть

Ртуть — це токсичний метал, який може накопичуватися в організмах і передаватися далі по харчовому ланцюгу. На жаль, ртуть усе ще присутня в рибі, виловленій у Дунаї та його притоках.

— Її рівень перевищує екологічні стандарти якості води, встановлені в ЄС. Однак добрі новини в тому, що межі, дозволені для харчових продуктів, були перевищені лише частково, — говорять дослідники.

Ми також розповідали, як війна в Україні впливає на екологію всього континенту.

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