Підбірка найкращих подарунків дитині на рік: безпечні, корисні, пізнавальні

Ми часто мізкуємо над тим, що ж подарувати дорослим, у яких все є. Однак ще важче визначитись, що подарувати малюку, який ще не визначився, чого хоче.

Дітям на один рік можна подарувати справді корисні речі, які сприятимуть розвитку. Однак варто пам’ятати, що далеко не всі вони можуть бути безпечні для малюків такого віку.

Щоб точно не прогадати й обрати якісний, корисний та безпечний подарунок на рік, ми зробили спеціальну підбірку.

Іграшки

Не всі іграшки можуть бути безпечні для малюка. До прикладу, великі м’які іграшки здатні налякати дитинку.

Конструктори з дрібними деталями можуть запросто опинитися в дихальних шляхах малечі, адже діти такого віку все хочуть спробувати на смак.

А іграшки з неякісних матеріалів здатні викликати алергію, адже в них можуть міститися такі небезпечні речовини як фталати та бісфенол A.

Отож, які іграшки будуть хорошим варіантом подарунка:

Конструктор із великими деталями, які неможливо проковтнути.

Також це може бути конусоподібна іграшка, де треба збирати кола у порядку величини, спеціальні кубики з пластмаси, дерева чи текстилю або інші конструктороподібні іграшки.

Такий подарунок розвиватиме логіку, посидючість, уяву та дрібну моторику рук. Крім того, за допомогою такої іграшки можна вчити малюка рахувати, вивчати кольори та форми предметів.

Іграшки для купання

Існує багато таких іграшок, які повторюють форму тварин, предметів із навколишнього середовища або геометричних фігур. Тож під час купання можна не тільки розвивати фантазію, а й вивчати світ тварин, кольори та форми.

Музичні іграшки

Такий подарунок не лише допоможе розвинути творче мислення, а й навчить зіставляти предмети зі звуками та краще концентруватися.

Це можуть бути маленькі м’які іграшки, що видають звук, музичні килимки, які повторюють звуки тварин, іграшкові музичні інструменти тощо.

Існують навіть цілі іграшкові центри для розвитку малюка. Там зазвичай багато яскравих великих кнопок, після натискання яких малюк дізнається, які звуки видають тварини та природа.

Також там багато інших деталей, які розвиватимуть логічне мислення. Такі іграшки бувають кількох видів, і всі вдало розвивають дрібну моторику рук та навички ходьби.

Бізіборд

Це щось подібне до іграшкового центру, однак має особливість. Бізіборд — це спеціальна дошка, де міцно зафіксовані цікаві для дітей деталі, які зазвичай дорослі забороняють чіпати.

Таким чином малеча тактильно познайомиться з ґудзиками, замками, шнурівками, отворами, лабіринтами, дзвіночками тощо, і при цьому не буде небезпеки, що дитина потягне це до рота.

До того ж, цікавість дитини вгамується, і шанси, що вона стане досліджувати ці предмети, якщо раптом знайде вдома, стають набагато меншими.

Творчість

Пальчикові фарби

Такий подарунок дуже добре розвиває дрібну моторику рук та творче мислення. А також стане хорошим варіантом для спільного проведення часу батьків із малюком.

Важливо ознайомитися зі складом фарб перед покупкою, аби зробити безпечний подарунок на рік.

Пластилін

Є так званий безпечний пластилін — він досить м’який і не містить шкідливих речовин. Сміливо даруй його на рік! Ліпка з пластиліну сприяє розвитку мовлення та активує роботу мозку, тож стане корисним подарунком.

Меблі

Ігровий килим

Такий предмет добре впливатиме на розвиток тактильних, зорово-слухових відчуттів, навчить малечу лежати на спинці та на боці, тож дуже допоможе батькам.

Манеж

Він буде ідеальним помічником малюка у тому, щоб вперше самостійно встати та зробити перші кроки. Також, це безпечне місце для дитини, коли батькам треба зайнятися домашніми справами.

Ходунки

Дітки в такому віці вже вчаться ходити. Тож, щоб маленькому чемпіону було простіше робити перші кроки, можна подарувати ходунки.

Вони сприяють зміцненню м’язів і формуванню навичок ходьби. Однак треба впевнитися, що в дитини немає проблем з розвитком тазостегнових суглобів.

Крісло-качалка

Крісло-качалка стане неодмінним помічником батьків. Адже за допомогою нього можна легко заколисати дитину й не пропустити денний сон.

Ця річ мультифункціональна, вона допоможе не тільки бавитися, в деяких моделях зручно годувати малюка, а також крісло буде добре підтримувати хребет під час перегляду мультиків.

Транспорт

Толокар

Якщо малюк уже вміє ходити, то корисним подарунком стане толокар — це маленька машинка, на якій дитя їздитиме, відштовхуючись ногами від землі.

Авто

Є також і електричні машини, оснащені спеціальним пультом управління для дорослих. Малюк буде в захваті та в безпеці.

Санки

Якщо подарунок потрібен у зимовий час, то гарним вибором стануть санки.

Зараз існує багато зручних моделей, які оснащені спинкою, ручкою, та спеціальними теплими чохлами для ніжок, тож комфортно буде як малюкам, так і дорослим.

Фотосесія

Подарунок на рік не обов’язково має бути фізичним. Можна подарувати фотосесію, присвячену одному року життя малюка, і зробити альбом, щоб були приємні спогади.

Сьогодні наш світ наближається до екологічної катастрофи, тому навіть у таких дрібницях, як дитячі іграшки, варто буди усвідомленими та відповідальними. Ми зробили підбірку дитячих іграшок з екологічних матеріалів.

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