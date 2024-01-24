Что подарить мужчине, имеющему все: “звездочка с неба” — не вариант

Выбрать подарок мужчине, у которого есть все, — довольно сложная задача. Мы попытаемся помочь тебе и подсказать направление, в котором можно двигаться. Читай об уникальных и оригинальных идеях подарков для мужчины, у которого есть все — в нашем материале.

Что подарить мужчине, у которого есть все

Когда у человека есть практически все, остается работать над созданием сюрприза в определенных направлениях. Это может быть:

Именной подарок. Рассмотри идею гравировки или подарочного набора с именем получателя. Это может быть: именная ручка, блокнот, набор полотенец, халат с вышитыми инициалами именинника, именной нож или чехол для оружия.

Рассмотри идею гравировки или подарочного набора с именем получателя. Это может быть: именная ручка, блокнот, набор полотенец, халат с вышитыми инициалами именинника, именной нож или чехол для оружия. Подарок для хобби. Если у человека есть конкретное хобби, подари что-то интересное и связанное с этим увлечением.

Если у человека есть конкретное хобби, подари что-то интересное и связанное с этим увлечением. Впечатления. Подари впечатления, например, билеты на концерт любимого исполнителя или сюрприз — приключение для именинника, организованное тобой.

Подари впечатления, например, билеты на концерт любимого исполнителя или сюрприз — приключение для именинника, организованное тобой. Эксклюзивные предметы. Рассмотри возможность приобретения эксклюзивных или ограниченных по количеству вещей, которые трудно найти в магазинах.

Рассмотри возможность приобретения эксклюзивных или ограниченных по количеству вещей, которые трудно найти в магазинах. Изучение нового. Подари возможность изучить что-то новое: мастер-классы по спорту, создание глиняной посуды, кулинарные курсы, занятия по танцам, вокалу и т.д.

Подари возможность изучить что-то новое: мастер-классы по спорту, создание глиняной посуды, кулинарные курсы, занятия по танцам, вокалу и т.д. Совместное время. Подари свое время и внимание. Организуй романтический вечер или совместное путешествие, где вы сможете провести время вместе.

Подари свое время и внимание. Организуй романтический вечер или совместное путешествие, где вы сможете провести время вместе. Подарок-прикол. Выбор может быть в оригинальном, смешном подарке, чтобы развеселить именинника.

Идеи подарков человеку, у которого все есть

Выбор подарка зависит от:

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суммы, с которой ты можешь “расстаться”, купив подарок;

возраста именинника;

вашей близости в отношениях с именинником.

Если у твоего именинника есть хобби, можно выбрать подарок по тематике хобби.

Спортивные увлечения. Если мужчина увлекается спортом, подари ему абонемент в частный спортивный клуб, возможность играть в гольф, спортивное снаряжение или питание. Путешествия. Человеку, который любит путешествовать, можно подарить органайзер для документов, бинокль, качественный чемодан, набор по уходу за обувью и т.д. Искусство и культура. Купи картину его любимого художника, билеты на концерт любимого музыканта или эксклюзивное культурное событие, или выставку. Рыбалка и охота. Для рыбака можно приобрести надувной гамак, набор туристической посуды, новый спиннинг, раскладной стул. Для охотника — подзорную трубу, чехол или футляр для хранения оружия, набор для чистки оружия. Автомобили. Отличный вариант подарка для мужчины-автомобилиста — подушка под шею с эмблемой любимой автомобильной марки, термостакан в виде шин, массажная накидка на кресла, организатор автомобилиста, заряжаемая от аккумулятора кофеварка.

Если это твой любимый человек, он обязательно оценит оригинальный подарок в виде ужина на двоих, музыкальный номер под окном, квест местами, где вы любите проводить время вместе. Также для проведения романтического мероприятия можно подобрать необычное место, которое смогло бы удивить твоего избранника.

Оригинальные и уникальные подарки для человека, у которого все есть

Если вы рассчитываете на небольшую сумму, можно выбрать оригинальный подарок с подтекстом, чтобы вместе посмеяться. Это может быть:

Коробочка с пожеланиями. Сделай своими руками коробочку. В нее можно положить веселые задачи для тебя и именинника — тогда празднование дня рождения превратится в веселую игру. Шарж, картина по снимку именинника. Портативный детектор лжи. С помощью такого аппарата можно измерить правдивость сказанных слов по пятибалльной шкале. Кто пытается обмануть — тут же ощущает легкий электрический разряд. Такой подарок особенно оценит человек, который любит шумные развлечения с компанией и весельем. Веселая настольная игра. Набор антистрессовых подушек. Пульсометр. Подсветка для унитаза. Денежный станок. Скретч-постер с любимыми коктейлями.

Отправляясь на праздник к человеку, увидевшему в жизни множество дорогих и необычных вещей, удиви его своей изобретательностью. Предпочитай душевные подарки и обязательно дополняй их искренними пожеланиями.

Если тебе нужно выбрать подарок для малыша, наш материал с подборкой полезных вариантов подарков на рождение ребенка — для тебя.

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