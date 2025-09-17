Календар державних свят у жовтні 2025: які важливі дати відзначатимемо

Другий місяць осені буде знаковим на свята. Серед них і професійні, і державні, а також пам’ятні дати. Про державні свята в Україні у жовтні 2025 року розповідаємо на vikna.tv.

Календар: державні свята та вихідні дні у жовтні 2025 року

У жовтні 2025 року вихідні припадають на такі дати: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

За умови мирного часу ми б мали додатковий вихідний 1 жовтня — у День захисників та захисниць України. Втім, через російську агресію вихідні дні у зв’язку з державними святами скасовані.

Але робітникам недержавним приватних підприємств керівництво може дозволити взяти вихідний цього дня.

Календар державних і професійних свят на жовтень 2025

1 жовтня

День захисників та захисниць України;

День ветерана;

День Українського козацтва;

Міжнародний день людей похилого віку;

Покрова Пресвятої Богородиці.

Перший день місяця надзвичайно насичений. Його головне значення — відзнака наших захисників та захисниць, які боронять Україну. А ще це день спогадів про нашу славетну історію та важливого релігійного свята.

Насамкінець ми нагадуємо собі про старших людей, які потребують допомоги та підтримки. Цей день наповнений багатьма сенсами, кожен з яких важливий по-своєму.

5 жовтня

День територіальної оборони України

День працівників освіти

Перші стоять на варті захисту і порядку в наших містах під час війни, другі — забезпечують знаннями майбутнє нації. День вчителя традиційно святкується у першу неділю жовтня.

8 жовтня

День юриста

10 жовтня

День працівників стандартизації та метрології

Стандартизація – це наука, яка займається установленням норм і положень щодо наявних чи можливих завдань з метою впорядкування.

Без цієї, на перший погляд, непомітної праці навряд чи ми б мали стандарти, норми й вимоги, які забезпечують якість будь-якої продукції.

11 жовтня

День працівників целюлозно-паперової промисловості

12 жовтня

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби;

День художника.

19 жовтня

День відповідальності людини

День працівників харчової промисловості

День відповідальності людини був встановлений у 2021 році. Його символом є Декларація відповідальності людини Богдана Гаврилишина — українського громадського діяча та мецената.

На його думку, саме усвідомлення та прийняття кожним членом суспільства індивідуальної відповідальності є важливим для виконання Загальної декларації прав людини.

20 жовтня

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

Статистика цього виду онкологія достатньо сумна, тож цей день нагадує жінкам обов’язково проходити щорічні чек-апи здоров’я для вчасного виявлення будь-яких проблем. Більшість видів раку молочної залози піддаються лікуванню, але на ранніх стадіях.

27 жовтня

День української писемності й мови

Цього дня ти багато чутимеш про диктант національної єдності — своєрідна перевірка знань з української із залученням відомих людей. Це гарна можливість долучитися і разом з іншими покращити навички письма рідною мовою.

28 жовтня

День визволення України від фашистських загарбників

Це єдина пам’ятна дата місяця, яка нагадує нам про страшні події, що сталися більш ніж 80 років тому. Визволення України стало можливим завдяки жертві мільйонів наших громадян.

Ще більше визначних подій знайдеш у нашому календарі церковних свят на жовтень.

