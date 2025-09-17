Календарь государственных праздников в октябре 2025: какие важные даты будем отмечать

Второй месяц осени будет знаковым в плане праздников. Среди них и профессиональные и государственные, а также памятные даты. О государственных праздниках в Украине в октябре 2025 года рассказываем на vikna.tv.
Календарь: государственные праздники и выходные дни в октябре 2025 года
В октябре 2025 года выходные приходятся на следующие даты: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
При мирном времени мы бы имели дополнительный выходной 1 октября — в День защитников и защитниц Украины. Но из-за российской агрессии выходные дни в связи с государственными праздниками отменены.
Но работникам негосударственных частных предприятий руководство может позволить взять выходной в этот день.
Календарь государственных и профессиональных праздников на октябрь 2025
1 октября
- День защитников и защитниц Украины;
- День ветерана;
- День Украинского казачества;
- Международный день пожилых людей;
- Покров Пресвятой Богородицы.
Первый день месяца очень насыщен. Его главное значение — отдать дань уважения нашим защитникам и защитницам, отстаивающим Украину. А еще это день воспоминаний о нашей славной истории и важном религиозном празднике.
Напоследок мы напоминаем о старших людях, нуждающихся в помощи и поддержке. Этот день наполнен многими смыслами, каждый из которых важен по-своему.
5 октября
- День территориальной обороны Украины;
- День работников образования.
Первые стоят на страже защиты и порядка в наших городах во время войны, вторые обеспечивают знаниями будущее нации. День учителя традиционно отмечается в первое воскресенье октября.
8 октября
- День юриста
10 октября
- День работников стандартизации и метрологии
Стандартизация — это наука, которая занимается установлением норм и положений по имеющимся или возможным задачам с целью упорядочения.
Без этого, на первый взгляд, незаметного труда вряд ли мы имели бы стандарты, нормы и требования, обеспечивающие качество любой продукции.
11 октября
- День работников целлюлозно-бумажной промышленности
12 октября
- День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- День художника.
19 октября
- День ответственности человека;
- День работников пищевой промышленности.
День ответственности человека был установлен в 2021 году. Его символом является Декларация ответственности Богдана Гаврилишина — украинского общественного деятеля и мецената.
По его мнению, именно осознание и принятие каждым членом общества индивидуальной ответственности важно для выполнения Всеобщей декларации прав человека.
20 октября
- Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы
Статистика этого вида онкология достаточно печальна, так что этот день напоминает женщинам обязательно проходить ежегодные чек-апы здоровья для своевременного выявления любых проблем. Большинство видов рака молочной железы подвергаются лечению, но на ранних стадиях.
27 октября
- День украинской письменности и языка
В этот день ты будешь много слышать о диктанте национального единства — своеобразная проверка знаний по украинскому языку с привлечением известных людей. Это хорошая возможность приобщиться и вместе с другими улучшить навыки письма на родном языке.
28 октября
- День освобождения Украины от фашистских захватчиков
Это единственная памятная дата месяца, которая напоминает нам о страшных событиях, произошедших более 80 лет назад. Освобождение Украины стало возможным благодаря жертве миллионов наших граждан.
Еще больше выдающихся событий найдешь в нашем календаре церковных праздников на октябрь.
