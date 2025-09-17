Календарь государственных праздников в октябре 2025: какие важные даты будем отмечать

Второй месяц осени будет знаковым в плане праздников. Среди них и профессиональные и государственные, а также памятные даты. О государственных праздниках в Украине в октябре 2025 года рассказываем на vikna.tv.

Календарь: государственные праздники и выходные дни в октябре 2025 года

В октябре 2025 года выходные приходятся на следующие даты: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

При мирном времени мы бы имели дополнительный выходной 1 октября — в День защитников и защитниц Украины. Но из-за российской агрессии выходные дни в связи с государственными праздниками отменены.

Но работникам негосударственных частных предприятий руководство может позволить взять выходной в этот день.

Календарь государственных и профессиональных праздников на октябрь 2025

1 октября

День защитников и защитниц Украины;

День ветерана;

День Украинского казачества;

Международный день пожилых людей;

Покров Пресвятой Богородицы.

Первый день месяца очень насыщен. Его главное значение — отдать дань уважения нашим защитникам и защитницам, отстаивающим Украину. А еще это день воспоминаний о нашей славной истории и важном религиозном празднике.

Напоследок мы напоминаем о старших людях, нуждающихся в помощи и поддержке. Этот день наполнен многими смыслами, каждый из которых важен по-своему.

5 октября

День территориальной обороны Украины;

День работников образования.

Первые стоят на страже защиты и порядка в наших городах во время войны, вторые обеспечивают знаниями будущее нации. День учителя традиционно отмечается в первое воскресенье октября.

8 октября

День юриста

10 октября

День работников стандартизации и метрологии

Стандартизация — это наука, которая занимается установлением норм и положений по имеющимся или возможным задачам с целью упорядочения.

Без этого, на первый взгляд, незаметного труда вряд ли мы имели бы стандарты, нормы и требования, обеспечивающие качество любой продукции.

11 октября

День работников целлюлозно-бумажной промышленности

12 октября

День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;

День художника.

19 октября

День ответственности человека;

День работников пищевой промышленности.

День ответственности человека был установлен в 2021 году. Его символом является Декларация ответственности Богдана Гаврилишина — украинского общественного деятеля и мецената.

По его мнению, именно осознание и принятие каждым членом общества индивидуальной ответственности важно для выполнения Всеобщей декларации прав человека.

20 октября

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Статистика этого вида онкология достаточно печальна, так что этот день напоминает женщинам обязательно проходить ежегодные чек-апы здоровья для своевременного выявления любых проблем. Большинство видов рака молочной железы подвергаются лечению, но на ранних стадиях.

27 октября

День украинской письменности и языка

В этот день ты будешь много слышать о диктанте национального единства — своеобразная проверка знаний по украинскому языку с привлечением известных людей. Это хорошая возможность приобщиться и вместе с другими улучшить навыки письма на родном языке.

28 октября

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Это единственная памятная дата месяца, которая напоминает нам о страшных событиях, произошедших более 80 лет назад. Освобождение Украины стало возможным благодаря жертве миллионов наших граждан.

Еще больше выдающихся событий найдешь в нашем календаре церковных праздников на октябрь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!