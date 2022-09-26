Якщо не вийшло першого разу, спробуй знову! В Україні подовжать термін подачі заяв на допомогу ВПО

Через повномасштабну війну Росії проти України мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Багато з них втратили власні домівки та роботу. Держава допомагає ВПО та надає соціальні виплати.

Для цього треба було надіслати заявку про допомогу до 30 квітня через Дію. Проте не всі встигли це зробити. Тож внутрішні переселенці зможуть надіслати повторну заяву до 1 грудня. Про це повідомили в Мінреінтеграції. За їхньою інформацією, вже готуються певні законодавчі зміни.

Проте цього разу, щоб отримати виплати, переселенці мають особисто звернутися до органів соцзахисту із заявою або надіслати її поштою. Таку повторну заяву зобов’язані розглянути, навіть якщо немає змоги підтвердити подання першої заяви до 30 квітня. Зараз прийняття заяв триває до 1 жовтня.

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Якщо у тебе виникли проблеми з поданням заяви чи взяттям на облік як ВПО, ти можеш звернутися по допомогу:

можна зателефонувати до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань – 1548;

для дзвінків з-за кордону та з тимчасово окупованих територій — +38 (096) 078 84 33, зокрема у WhatsApp, Telegram та Viber;

або ти можеш зателефонувати на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО — +38 (066) 813 62 39.

Українцям, які постраждали від війни допомагають різні міжнародні організації. Раніше ми розповідали про грошову допомогу від ООН для пенсіонерів.

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