Економія

Якщо не вийшло першого разу, спробуй знову! В Україні подовжать термін подачі заяв на допомогу ВПО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 07:00
Виплати ВПО: в Україні подовжили термін подачі заяв до 1 грудня
Фото: Unsplash

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