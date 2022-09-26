Если не получилось в первый раз, попробуй снова! В Украине продлят срок подачи заявлений на помощь ВПЛ

Из-за полномасштабной войны России в Украине миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Многие потеряли собственные дома и работу. Государство помогает ВПЛ и предоставляет социальные выплаты.

Для этого нужно было подать заявку о помощи до 30 апреля через Дію. Однако не все успели это сделать. Теперь внутренние переселенцы смогут прислать повторное заявление до 1 декабря. Об этом сообщили в Минреинтеграции. По их информации, уже готовятся определенные законодательные изменения.

Однако на этот раз, чтобы получить выплаты, переселенцы должны лично обратиться в органы соцзащиты с заявлением или отправить его по почте. Такое повторное заявление обязаны рассмотреть, даже если нет возможности подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля. Сейчас принятие заявлений длится до 1 октября.

Если у тебя возникли проблемы с подачей заявления или взятием на учет как ВПЛ, ты можешь обратиться за помощью:

можно позвонить в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам — 1548;

для звонков из-за границы и с временно оккупированных территорий — +38 (096) 078 84 33, в том числе в WhatsApp, Telegram и Viber;

или ты можешь позвонить на горячую линию уполномоченного по ВПЛ — +38 (066) 813 62 39.

Украинцам, пострадавшим от войны, помогают разные международные организации. Раньше мы рассказывали о денежной помощи от ООН для пенсионеров.

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