“Я думала только об одном — как спасти детей”: история об эвакуации воспитанников харьковского детдома

Полномасштабная война России против Украины создала множество вызовов для людей. 24 февраля тысячи людей эвакуировались в безопасные места. А как эвакуировать целый детский дом, успокаивать детей и ухаживать за младенцами?

Эти непростые проблемы пришлось решать директору харьковского детдома Гармония Алле Трохименко. Сейчас все ее воспитанники в безопасности. Она рассказала свою историю Елене Барсуковой из УП.Життя.

Начало полномасштабного вторжения

Утром 24 февраля работники заведения пришли на работу. Они не могли сразу сказать детям, что началась война. Некоторые воспитанники удивлялись, почему их не разбудили в школу, некоторые уже слышали утренние взрывы и чувствовали что-то плохое.

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— Наше заведение находится на Салтовке, мы были очевидцами всего. Во второй половине дня все поняли, что началась полномасштабная война, хоть и поверить в это было страшно, — рассказывает Алла.

Она думала, что все кончится через несколько дней, но обстрелы становились все чаще и сильнее.

Укрытия в доме не было, дети прятались в подвале, где проходит отопление, электрические коммуникации, где течет вода. Директор боялась, что все могут сгореть, если туда что-нибудь попадет.

Труднее всего было переносить в подвал двух- и шестимесячных детей. Все дети плакали, старшие понимали, что происходит что-то плохое. Младшим не нравился дискомфорт — постоянно одеваться и раздеваться. Дети стали болеть. Затем педагоги нашли глухой коридор без окон, и все прятались там. Пол застилали одеялами.

Воспоминания детей о начале полномасштабной войны

До войны в Харьковском центре социально-психологической реабилитации детей Гармония проживало 53 детей, лишенных родительской опеки. Самому младшему ребенку было два месяца, а самому старшему — 17 лет. У каждого были желания и мечты, а кто-то только начинал свою жизнь. Но все разрушило полномасштабное наступление России.

14-летняя Виктория 24 февраля проснулась в 9 утра. Она была удивлена, что не разбудили в школу.

Труднее всего в первые дни было то, что нужно было маленьких детей переносить в подвал, — рассказывает девочка.

Подростки успокаивали меньших, старшие девочки ухаживали за малышами и почти не спали.

12-летний Ростислав расстроился в тот день, что не пошел в школу, ведь ему обещали высокую оценку. Он снова лег спать, а когда проснулся, слышал взрывы. Ночь провели в подвале.

Тогда мальчик волновался за маму и братика с сестренкой. Восьмилетний Ярослав (брат Ростислава) лежал в больнице с COVID-19. Братья встретились уже во время эвакуации.

Я переживал за родных, за маму. Слава Богу, она уже в Словакии, подальше от войны. Когда я был в Ивано-Франковске, мама прислала мне видео. Вижу, там мой сгоревший дом, — вспоминает Ростислав.

13-летний Давид пытался в тот день дозвониться отцу, но связь оборвалась.

— У нас окна сильно шатались, было очень страшно. Старшим ребятам сказали брать маленьких детей за руку и спускаться в подвал. Мы носили туда ведра с водой. Очень оперативно брали вещи, — рассказывает Давид. Он даже видел, как за забором проезжал БТР.

Эвакуация

Долго так продолжаться не могло, и Алла Трхименко хотела увезти своих детей в безопасное место. Уже 26 февраля в детдоме осталось 11 работников, вместе с Аллой был ее муж.

Алла начала просить помощи в соцсетях, впоследствии ей согласились помочь волонтеры. На поезде можно было эвакуироваться, но на вокзале негде было стать. На эвакуацию с детьми и переезд согласились пять работников заведения.

Волонтеры из Полтавы и Харькова предложили перевезти детей в школьном автобусе и пообещали найти им убежище. Уже 3 марта началась эвакуация.

На блокпостах были длинные очереди, никто не хотел пропускать автобус. Поэтому директор детдома позвонила в полицию, ее работники сопровождали автобус до самой Полтавы.

— Маленьких деток до полутора лет было десять. Все взрослые в автобусе держали их на руках. Я не знаю, где взялись эти силы. Я тогда думала только об одном — как мне спасти детей, — делится Алла.

В Полтаве детей приютили в интернате для детей с нарушениями слуха. Воспитанников того заведения забрали родители, поэтому здание было пустым. Однако долго оставаться в Полтаве они не смогли. Когда россияне обстреляли Миргородский аэропорт, оставаться там становилось все опаснее. Алла позвонила начальнику Львовской службы по делам детей и решила везти детей туда.

Ехали поездом. Дорога была сложной. Нельзя было включать свет даже на телефонах. Дети иногда падали с верхних полочек. Взрослым и старшим воспитанникам приходилось на ощупь кормить маленьких детей и менять им подгузники.

Было очень холодно, некоторые ребятишки плакали. Мы привязывали бутылочки к телу, чтобы подогреть воду для детей, чтобы покормить, — вспоминает женщина.

Во Львове детей поселили в интернат для людей с нарушением зрения. Однако это был не конец эвакуации.

— Мы были рады, что там не слышно взрывов. Но на другой день нам сказали, что держать нас не могут, и предложили записать детей в свои заведения, а мы, взрослые, “можем быть свободны”, — рассказывает Алла.

Но она не могла бросить своих детей. Снять жилье во Львове работники не имели возможности. Тогда Алла обратилась к знакомому священнику из Ивано-Франковска, тот согласился принять всех в монастыре при церкви. Однако директор Гармонии не знала, как туда доехать.

Тогда руководитель службы по делам детей из Харькова дала Алле номер грузинского чиновника Георгия Арваладзе, занимавшегося благотворительностью. Уже через полчаса он нашел два автобуса. 6 марта 53 ребенка и семеро взрослых переехали в Ивано-Франковск.

В монастыре их встретили хорошо. Георгий был на связи и помогал детям, переводил средства монастырю. Но долго оставаться там тоже не смогли.

— Монастырь не приспособлен к постоянному проживанию детей. Дети есть дети, и если в них не стреляют, они хотят играть. Иногда это раздражало взрослых прихожан, — говорит Алла. Поэтому уже через несколько недель Георгий вместе с женой Анастасией нашел для детей новый дом.

О новом жилье

Волонтер Анастасия и ее муж Георгий Арваладзе находятся в Грузии, но с начала полномасштабной войны они основали некоммерческий фонд Dobrodeearium и успели построить новый шелтер для детей.

Анастасия родом из Краматорска, но в 2014 году переехала в Запорожье — война уже во второй раз ворвалась в ее жизнь. Женщина помогла в Грузии координировать волонтерскую работу.

Супруги Арваладзе решили обустроить место для детей в Черновицкой области на территории туристическо-спортивной базы, которую не использовали. Через три недели удалось полностью обустроить помещение. Закупали все: от унитазов до столовых принадлежностей.

И уже 25 апреля 53 воспитанника детдома поселились в новый дом. В детский центр также наняли новых работников, среди которых и местные жители. Дети начали ходить в школу, а четверо подростков поступили в черновицкие вузы. Сейчас на новом месте проживают дети из Изюма и Балаклеи.

Дети адаптируются к новому месту проживания, хотя скучают по родному Харькову. Здесь воспитанники даже ездили на экскурсии, в лагеря и хорошо провели лето.

Здесь классно, но теперь хочется к родственникам. Харьков — это Харьков. Я все равно хочу, чтобы меня забрали домой, — делится 14-летняя Виктория.

Здание Гармонии в Харькове уцелело, пострадало несколько окон и оконных рам. Сотрудники дежурят и поддерживают здание в нормальном состоянии. Дети и персонал детского центра не оставляют надежды возвратиться в родной город.

Грузия — одна из стран, знающих, что такое российская агрессия. Потому грузины помогают украинцам и поддерживают их. Ранее мы рассказывали, как Грузия заботится об украинских беженцах.

Фото: УП.Життя

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